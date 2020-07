Dohoda o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA je neplatná

Londýn 16. júla (TASR) - Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok rozhodol, že dohoda, ktorá veľkým spoločnostiam umožňovala prenos osobných údajov do Spojených štátov, je neplatná. Informovala o tom agentúra AP.



Rozhodnutie najvyššieho súdu EÚ však neznamená, že prenos dát za hranice EÚ musí byť okamžite zastavený, pretože existuje iný právny mechanizmus, ktorý môžu spoločnosti pri prenose osobných údajov využiť.



Rozhodnutie súdu však znamená, že prenos osobných údajov klientov v jednotlivých členských krajinách bude musieť byť podrobený prísnejšej kontrole, ako aj to, že EÚ a USA by mali vyvinúť nový systém, ktorý bude zárukou rovnakého stupňa ochrany osobných údajov Európanov v USA ako v EÚ.