Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
< sekcia Zahraničie

Dohoda s USA zruší sankcie a ukončí aj vojnu v Libanone, tvrdí Mehr

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil dosiahnutie dohody s Iránom, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe.

Autor TASR
Teherán 12. júna (TASR) – Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Uviedla to v piatok iránska tlačová agentúra Mehr, ktorá zverejnila údajný návrh dohody. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.

V návrhu sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády islamskej republiky a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, no tiež uvoľnení zmrazených financií Iránu vo výške 24 miliárd dolárov do 60 dní, tvrdí Mehr.

Memorandum by podľa agentúry malo obsahovať aj „trvalé a okamžité ukončenie bojov na všetkých frontoch, a to aj v Libanone“, kde prebieha konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh podporovaným Teheránom.

Obe strany si okrem toho stanovujú lehotu 60 dní na vyrokovanie dohody o ekonomických otázkach a iránskom jadrovom programe, dodala Mehr. Podľa správy sa tieto finálne rozhovory nebudú týkať raketového programu Iránu.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil dosiahnutie dohody s Iránom, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe. K podpisu po definitívnom dokončení textov by podľa neho mohlo dôjsť už počas víkendu niekde v Európe.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí následne uviedlo, že Teherán ku konečnému rozhodnutiu o mierovej dohode s Washingtonom doposiaľ nedospel.
.

Neprehliadnite

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná