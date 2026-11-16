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Dohoda z COP31 vyzýva na postupné ukončenie využívania fosílnych palív
Návrh rozhodnutia musí nakoniec schváliť takmer 200 štátov v Turecku, kde patrí budúcnosť fosílnych palív medzi najdiskutovanejšie témy.
Autor TASR
Antalya 16. novembra (TASR) - Austrália ako spoluhostiteľ konferencie COP31 v pondelok zverejnila prvý návrh širokej politickej dohody. Vyzýva v ňom štáty, aby urýchlili prechod od využívania uhlia, ropy a zemného plynu, ktorých spaľovanie prispieva ku globálnemu otepľovaniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Navrhovaná dohoda odhaľuje rozdielne postoje jednotlivých vlád. Zástupcovia krajín by sa pritom mali dohodnúť najneskôr do piatka (20. novembra), kedy sa majú skončiť rokovania na klimatickom summite COP31 v tureckej Antalyi.
Zároveň vyzýva na urýchlenie opatrení na postupné ukončenie využívania fosílnych palív vrátane okamžitého prechodu na iné zdroje energie.
Návrh rozhodnutia musí nakoniec schváliť takmer 200 štátov v Turecku, kde patrí budúcnosť fosílnych palív medzi najdiskutovanejšie témy.
Taktiež vyjadruje vážne obavy z blížiaceho sa prekročenia hranice oteplenia o 1,5 stupňa Celzia, ktorý stanovuje Parížska klimatická dohoda. Zdôrazňuje tiež kľúčovú úlohu najnovších vedeckých poznatkov Medzivládneho komisie OSN pre zmenu klímy (IPCC), ktorý je hlavnou svetovou autoritou v oblasti klimatických zmien.
Mnohé krajiny, najmä v Európe a medzi rozvojovými štátmi ohrozenými klimatickou zmenou, presadzovali, aby sa konečné znenie dohody odvolávalo na IPCC a obsahovalo výzvu na rýchlejšie ukončenie využívania fosílnych palív.
Text zároveň vyzýva na strojnásobenie finančných prostriedkov na pomoc rozvojovým krajinám pri prispôsobovaní sa dôsledkom klimatickej zmeny, a to na najmenej 120 miliárd dolárov. Ide o jednu z kľúčových požiadaviek týchto krajín.
Austrália chce vypracovať všeobecné politické vyhlásenie, ktoré zhrnie to, na čom sa krajiny v Antalyi dohodli, a určí smer budúcich opatrení v oblasti klímy.
Navrhovaná dohoda odhaľuje rozdielne postoje jednotlivých vlád. Zástupcovia krajín by sa pritom mali dohodnúť najneskôr do piatka (20. novembra), kedy sa majú skončiť rokovania na klimatickom summite COP31 v tureckej Antalyi.
Zároveň vyzýva na urýchlenie opatrení na postupné ukončenie využívania fosílnych palív vrátane okamžitého prechodu na iné zdroje energie.
Návrh rozhodnutia musí nakoniec schváliť takmer 200 štátov v Turecku, kde patrí budúcnosť fosílnych palív medzi najdiskutovanejšie témy.
Taktiež vyjadruje vážne obavy z blížiaceho sa prekročenia hranice oteplenia o 1,5 stupňa Celzia, ktorý stanovuje Parížska klimatická dohoda. Zdôrazňuje tiež kľúčovú úlohu najnovších vedeckých poznatkov Medzivládneho komisie OSN pre zmenu klímy (IPCC), ktorý je hlavnou svetovou autoritou v oblasti klimatických zmien.
Mnohé krajiny, najmä v Európe a medzi rozvojovými štátmi ohrozenými klimatickou zmenou, presadzovali, aby sa konečné znenie dohody odvolávalo na IPCC a obsahovalo výzvu na rýchlejšie ukončenie využívania fosílnych palív.
Text zároveň vyzýva na strojnásobenie finančných prostriedkov na pomoc rozvojovým krajinám pri prispôsobovaní sa dôsledkom klimatickej zmeny, a to na najmenej 120 miliárd dolárov. Ide o jednu z kľúčových požiadaviek týchto krajín.
Austrália chce vypracovať všeobecné politické vyhlásenie, ktoré zhrnie to, na čom sa krajiny v Antalyi dohodli, a určí smer budúcich opatrení v oblasti klímy.