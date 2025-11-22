< sekcia Zahraničie
Dohoda zo summitu COP30 nespomína ukončenie využívania fosílnych palív
Autor TASR
Belém 22. novembra (TASR) — Schválením dohody, ktorá namiesto záväzného plánu postupného ukončenia využívania fosílnych palív obsahuje iba zmienku o dobrovoľnej iniciatíve na zintenzívnenie úsilia na ochranu klímy, sa v sobotu v brazílskom meste Belém skončila v poradí 30. konferencia OSN o zmene klímy (COP30). Informovali o tom svetové agentúry.
V osemstranovom záverečnom dokumente sa podľa agentúry DPA s výnimkou pojmu „skleníkové plyny“ nespomínajú fosílne zdroje energie, explicitne sa tam nehovorí o rope, uhlí ani zemnom plyne. Zostal tam jedine odkaz na výzvu zo summitu COP28 konaného v roku 2023 v Dubaji na upustenie od fosílnych palív v energetických systémoch.
Účastníci summitu COP30 z takmer 200 krajín, ktorý bol predĺžený o jeden deň, namiesto toho vyzvali bohaté krajiny, aby do roku 2035 strojnásobili sumu, ktorú poskytujú chudobnejším krajinám, aby sa prispôsobili dôsledkom globálneho otepľovania. Táto suma bude pravdepodobne výrazne nižšia ako 120 miliárd dolárov ročne, ktoré požadujú rozvojové krajiny.
Na summite sa dosiahla aj dohoda o vytvorení fondu na ochranu dažďového pralesa. Prostriedky z neho by mali dostávať krajiny, ktoré ochraňujú svoje lesy. Naopak - za každý zničený hektár lesa by mali platiť pokutu.
Dohodu, ktorá by požadovala „cestovnú mapu“ postupného odklonu od fosílnych palív, presadzovala skupina približne 80 štátov vrátane Európskej únie. Proti sa postavili okrem iného Čína, India a krajiny vyvážajúce ropu ako Saudská Arábia a Rusko.
Komisár EÚ pre klímu Wopke Hoekstra pred hlasovaním o záverečnom dokumente uviedol, že dvadsaťsedmička očakávala „väčšie ambície“, no dohodu nakoniec podporí, pretože sa aspoň uberá správnym smerom.
Budúcoročná klimatická konferencia COP31 sa bude konať v Turecku po tom, čo Austrália stiahla svoju kandidatúru.
