Dohodnutie dohovoru o ochrane otvoreného mora je historickým okamihom

Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v nedeľu označila dohodnutie textu prvého medzinárodného dohovoru OSN o ochrane otvoreného mora za "historický okamih". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dohoda o ochrane otvoreného mora je podľa eurokomisára pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijusa Sinkevičiusa "významným krokom k ochrane morských organizmov a biodiverzity, ktorá je dôležitá nielen v súčasnosti, ale aj pre budúce generácie".



"Dnešným dňom vyvrcholilo viac ako desať rokov prípravných prác a medzinárodných rokovaní, pri ktorých zohrávala dôležitú úlohu aj Európska únia. Na výsledok som veľmi hrdý," dodal eurokomisár.



Presné znenie dohovoru zatiaľ zverejnené nebolo. Dohodu oficiálne prijmú členovia OSN v neskoršom termíne po tom, ako ju skontrolujú právnici a preložia do šiestich oficiálnych jazykov organizácie.



Nový dohovor je súčasťou snáh zaradiť 30 percent celosvetovej plochy morí a zeme do chránených oblastí do roku 2030. V prípade morí budú v týchto oblastiach obmedzené rybolov, trasy námornej dopravy i výskumná a ťažobná činnosť.



Posledná medzinárodná dohoda o ochrane oceánov, Dohovor OSN o morskom práve, bola podpísaná pred 40 rokmi (1982). Oblasť nazývaná otvorené more, známa aj ako medzinárodné vody, sa podľa nej začína na hranici výlučných ekonomických zón jednotlivých krajín. Otvorené more nepatrí žiadnej krajine a všetky v ňom majú právo na rybolov, lodnú dopravu a výskum. Chránených je dosiaľ len 1,2 percenta týchto vôd.