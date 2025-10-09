< sekcia Zahraničie
Dohodu medzi Izraelom a Hamasom oslavujú Izraelčania aj Palestínčania
Izrael tvrdí, že z 250 pôvodne zajatých rukojemníkov, ktorí boli zavlečení do Pásma Gazy, zostáva v enkláve 20 živých a 28 mŕtvych.
Autor TASR
Tel Aviv 9. októbra (TASR) - Rodiny izraelských rukojemníkov a ich podporovatelia sa vo štvrtok skoro ráno zišli pred Múzeom umenia v centre Tel Avivu, aby oslávili uzavretie dohody medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, na základe ktorej sa v priebehu niekoľkých dní očakáva návrat všetkých rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy v októbri 2023. Správy o dohode vyvolali oslavy aj v Pásme Gazy i mimo neho. Palestínčania si od toho sľubujú ukončenie vojny, ktorá si vyžiadala viac ako 67.000 obetí. Informovali o tom agentúra Reuters a spravodajský web The Times of Israel (TOI).
Ako informoval TOI, ľudia zhromaždení na mieste premenovanom na Námestie rukojemníkov otvárali fľaše šampanského, delili sa o sladkosti a objímali sa. V dave bola aj Ejnav Zangaukerová, ktorá sa ako matka jedného z rukojemníkov stala jednou z hlavných tvárí hnutia za oslobodenie zadržiavaných.
Ústrednou postavou osláv bola osoba v kostýme Donalda Trumpa - práve prezidentovi USA mnohé rodiny rukojemníkov a časť izraelskej verejnosti pripisujú zásluhy za to, že donútil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua súhlasiť s dohodou s Hamasom. Niektorí prítomní skandovali, že Trump si zaslúži Nobelovu cenu za mier.
Izrael tvrdí, že z 250 pôvodne zajatých rukojemníkov, ktorí boli zavlečení do Pásma Gazy, zostáva v enkláve 20 živých a 28 mŕtvych.
Vysoký predstaviteľ Hamasu pre agentúru AFP uviedol, že výmenou za 20 živých izraelských rukojemníkov Izrael prepustí takmer 2000 palestínskych väzňov. Toto číslo zahŕňa 250 osôb odpykávajúcich si v Izraeli doživotný trest a 1700 ďalších zadržiavaných od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom.
Výmena by sa mala uskutočniť do 72 hodín od začiatku implementácie dohody, ktorá bola konzultovaná aj s palestínskymi frakciami, uviedol ďalší zdroj z Hamasu. Podľa zdrojov televízie aš-Šark by sa výmeny mali začať na budúci týždeň.
Saudskoarabský web al-Hadath informoval, že odpočítavanie 72 hodín sa začne po stiahnutí izraelských vojsk na dohodnuté línie v Pásme Gazy, ku ktorému dôjde po ratifikácii dohody Izraelom, ktorého vláda sa dokumentom bude zaoberať na svojom štvrtkovom zasadnutí.
TOI doplnil, že dohoda zahŕňa postupné stiahnutie izraelských síl a záruky od prezidenta Donalda Trumpa a ďalších sprostredkovateľov. Izrael sa má stiahnuť aj z priechodu Rafah, ktorý sa po nadobudnutí platnosti dohody otvorí v oboch smeroch; palestínski pacienti a zranení budú môcť byť prevezení na liečbu do Egypta.
Počas prvých piatich dní prímeria má do Pásma Gazy denne vstupovať najmenej 400 kamiónov s humanitárnou pomocou, pričom ich počet sa má následne zvyšovať. Dohoda tiež umožní návrat vysídlených obyvateľov z juhu Pásma Gazy do mesta Gaza a na sever.
Dohoda o prímerí vo vojne v Pásme Gazy a rukojemníkoch v rámci prvej fázy plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Gaze bola oznámená v stredu (v noci na stvrtok SELČ) - len deň po druhom výročí cezhraničného útoku militantov Hamasu, ktorý následne spustil izraelský útok na Pásmo Gazy.
Reuters pripomenul, že na začiatku vojny bol svet na strane Izraela, ktorý v odvete zabil mnohých veliteľov a vodcov Iránom podporovaného Hamasu a libanonského Hizballáhu, útočil aj v Iráne a v Jemene, odkiaľ bol vystavený raketovým a dronovým útokom. Globálne pobúrenie proti Izraelu však postupne rastie pre postup jeho armády v Pásme Gazy - mnohí experti na ľudské práva, vedci i OSN tvrdia, že ide o genocídu. Izrael - v kontexte útoku Hamasu z roku 2023 - nazýva svoje konanie sebaobrana.
Ako informoval TOI, ľudia zhromaždení na mieste premenovanom na Námestie rukojemníkov otvárali fľaše šampanského, delili sa o sladkosti a objímali sa. V dave bola aj Ejnav Zangaukerová, ktorá sa ako matka jedného z rukojemníkov stala jednou z hlavných tvárí hnutia za oslobodenie zadržiavaných.
Ústrednou postavou osláv bola osoba v kostýme Donalda Trumpa - práve prezidentovi USA mnohé rodiny rukojemníkov a časť izraelskej verejnosti pripisujú zásluhy za to, že donútil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua súhlasiť s dohodou s Hamasom. Niektorí prítomní skandovali, že Trump si zaslúži Nobelovu cenu za mier.
Izrael tvrdí, že z 250 pôvodne zajatých rukojemníkov, ktorí boli zavlečení do Pásma Gazy, zostáva v enkláve 20 živých a 28 mŕtvych.
Vysoký predstaviteľ Hamasu pre agentúru AFP uviedol, že výmenou za 20 živých izraelských rukojemníkov Izrael prepustí takmer 2000 palestínskych väzňov. Toto číslo zahŕňa 250 osôb odpykávajúcich si v Izraeli doživotný trest a 1700 ďalších zadržiavaných od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom.
Výmena by sa mala uskutočniť do 72 hodín od začiatku implementácie dohody, ktorá bola konzultovaná aj s palestínskymi frakciami, uviedol ďalší zdroj z Hamasu. Podľa zdrojov televízie aš-Šark by sa výmeny mali začať na budúci týždeň.
Saudskoarabský web al-Hadath informoval, že odpočítavanie 72 hodín sa začne po stiahnutí izraelských vojsk na dohodnuté línie v Pásme Gazy, ku ktorému dôjde po ratifikácii dohody Izraelom, ktorého vláda sa dokumentom bude zaoberať na svojom štvrtkovom zasadnutí.
TOI doplnil, že dohoda zahŕňa postupné stiahnutie izraelských síl a záruky od prezidenta Donalda Trumpa a ďalších sprostredkovateľov. Izrael sa má stiahnuť aj z priechodu Rafah, ktorý sa po nadobudnutí platnosti dohody otvorí v oboch smeroch; palestínski pacienti a zranení budú môcť byť prevezení na liečbu do Egypta.
Počas prvých piatich dní prímeria má do Pásma Gazy denne vstupovať najmenej 400 kamiónov s humanitárnou pomocou, pričom ich počet sa má následne zvyšovať. Dohoda tiež umožní návrat vysídlených obyvateľov z juhu Pásma Gazy do mesta Gaza a na sever.
Dohoda o prímerí vo vojne v Pásme Gazy a rukojemníkoch v rámci prvej fázy plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Gaze bola oznámená v stredu (v noci na stvrtok SELČ) - len deň po druhom výročí cezhraničného útoku militantov Hamasu, ktorý následne spustil izraelský útok na Pásmo Gazy.
Reuters pripomenul, že na začiatku vojny bol svet na strane Izraela, ktorý v odvete zabil mnohých veliteľov a vodcov Iránom podporovaného Hamasu a libanonského Hizballáhu, útočil aj v Iráne a v Jemene, odkiaľ bol vystavený raketovým a dronovým útokom. Globálne pobúrenie proti Izraelu však postupne rastie pre postup jeho armády v Pásme Gazy - mnohí experti na ľudské práva, vedci i OSN tvrdia, že ide o genocídu. Izrael - v kontexte útoku Hamasu z roku 2023 - nazýva svoje konanie sebaobrana.