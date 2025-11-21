< sekcia Zahraničie
Dohodu na klimatickom summite ohrozujú spory okolo fosílnych palív
Na dosiahnutie dohody je potrebný konsenzus takmer 200 krajín, ktoré sa zúčastňujú na 30. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.
Autor TASR
Belém 21. novembra (TASR) - Európska únia v piatok varovala, že tohtoročná klimatická konferencia OSN (COP30) by sa mohla skončiť bez dohody. Krajiny produkujúce ropu totiž čelia obvineniam, že blokujú zmienku o pláne postupného ukončenia využívania fosílnych palív. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Po takmer dvoch týždňoch rokovaní v amazonskom meste Belém zverejnila hostiteľská Brazília v piatok návrh záverečného vyhlásenia, ktorý nespomína fosílne palivá ani tzv. cestovnú mapu (plán, pozn. TASR), hoci takúto dohodu tamojší prezident Luiz Inácio Lula da Silva sám verejne podporil.
„To, čo je teraz na stole, je neprijateľné. A keďže sme natoľko vzdialení od toho, kde by sme mali byť, je smutné to povedať, no naozaj stojíme pred scenárom bez dohody,“ povedal novinárom komisár EÚ pre klímu Wopke Hoekstra.
Viac ako 30 krajín vrátane bohatých štátov, rozvíjajúcich sa ekonomík i malých ostrovných štátov varovalo v liste Brazíliu, že odmietnu dohodu, ktorá nebude zahŕňať plán na ukončenie používania fosílnych palív.
Francúzska ministerka pre ekologickú transformáciu Monique Barbutová pre AFP povedala, že dohodu o fosílnych palivách blokujú na ropu bohaté Rusko a Saudská Arábia, producent uhlia India a početné rozvíjajúce sa krajiny.
Nemecký minister životného prostredia Carsten Schneider uviedol, že posledný návrh nemôže zostať v súčasnej podobe a jeho kolumbijská rezortná kolegyňa Irene Vélezová Torresová vyhlásila, že COP30 sa nemôže skončiť bez plánu pre fosílne palivá. „Máme morálnu povinnosť reagovať na požiadavky ľudí na klimatickú spravodlivosť a elimináciu fosílnych palív,“ uviedla.
Na dosiahnutie dohody je potrebný konsenzus takmer 200 krajín, ktoré sa zúčastňujú na 30. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.
Rozpory pretrvávajú aj v otázkach obchodných opatrení a financovania adaptačných opatrení v chudobnejších krajinách.
Konferencia sa má skončiť v piatok, no klimatické summity OSN sa často predlžujú do nasledujúceho víkendu.
Po takmer dvoch týždňoch rokovaní v amazonskom meste Belém zverejnila hostiteľská Brazília v piatok návrh záverečného vyhlásenia, ktorý nespomína fosílne palivá ani tzv. cestovnú mapu (plán, pozn. TASR), hoci takúto dohodu tamojší prezident Luiz Inácio Lula da Silva sám verejne podporil.
„To, čo je teraz na stole, je neprijateľné. A keďže sme natoľko vzdialení od toho, kde by sme mali byť, je smutné to povedať, no naozaj stojíme pred scenárom bez dohody,“ povedal novinárom komisár EÚ pre klímu Wopke Hoekstra.
Viac ako 30 krajín vrátane bohatých štátov, rozvíjajúcich sa ekonomík i malých ostrovných štátov varovalo v liste Brazíliu, že odmietnu dohodu, ktorá nebude zahŕňať plán na ukončenie používania fosílnych palív.
Francúzska ministerka pre ekologickú transformáciu Monique Barbutová pre AFP povedala, že dohodu o fosílnych palivách blokujú na ropu bohaté Rusko a Saudská Arábia, producent uhlia India a početné rozvíjajúce sa krajiny.
Nemecký minister životného prostredia Carsten Schneider uviedol, že posledný návrh nemôže zostať v súčasnej podobe a jeho kolumbijská rezortná kolegyňa Irene Vélezová Torresová vyhlásila, že COP30 sa nemôže skončiť bez plánu pre fosílne palivá. „Máme morálnu povinnosť reagovať na požiadavky ľudí na klimatickú spravodlivosť a elimináciu fosílnych palív,“ uviedla.
Na dosiahnutie dohody je potrebný konsenzus takmer 200 krajín, ktoré sa zúčastňujú na 30. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.
Rozpory pretrvávajú aj v otázkach obchodných opatrení a financovania adaptačných opatrení v chudobnejších krajinách.
Konferencia sa má skončiť v piatok, no klimatické summity OSN sa často predlžujú do nasledujúceho víkendu.