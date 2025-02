Dohodu o nerastných surovinách by mohla Ukrajina podpísať v piatok

Kyjev/Washington 25. februára (TASR) - Ukrajina odsúhlasila podmienky dohody o nerastných surovinách so Spojenými štátmi a krajiny by ju mohli podpísať už v piatok, informovala v utorok agentúra AFP s odvolaním na svoj zdroj v ukrajinskej vláde, píše TASR.



Podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa by USA na základe dohody spoločne ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny, pričom príjmy by smerovali do novovytvoreného fondu, ktorý by bol "spoločný pre Ukrajinu a Spojené štáty", uviedol pre AFP.



"Vládni predstavitelia teraz pracujú na podrobnostiach... Zatiaľ zvažujeme, že v piatok navštívime Washington, aby sme podpísali dohodu," dodal zdroj.



Ukrajina od počiatočných rokovaní o dohode požadovala od USA bezpečnostné záruky výmenou za nerastné suroviny. Ukrajinský predstaviteľ spresnil, že návrh dohody síce obsahuje odkaz na "bezpečnosť", ale úlohu USA konkrétne nestanovuje.



"Existuje všeobecná klauzula, v ktorej sa uvádza, že Spojené štáty budú investovať do stabilnej a prosperujúcej suverénnej Ukrajiny, že pracujú na trvalom mieri a že podporujú úsilie o zaručenie bezpečnosti," vyhlásil.



Podľa zdroja AFP Washington tiež z dohody vyškrtol všetky ustanovenia nevýhodné pre Ukrajinu vrátane záväzku, že Spojeným štátom poskytne nerastné suroviny v hodnote 500 miliárd dolárov.



Americký prezident Donald Trump požadoval, aby mu Ukrajina poskytla prístup k svojim nerastným surovinám ako kompenzáciu za vojnovú pomoc, ktorú jej Washington poskytol počas trojročného konfliktu s Ruskom.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pôvodný návrh dohody odmietol s odôvodnením, že neobsahuje dostatočné bezpečnostné záruky pre Kyjev.