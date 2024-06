Dohovor o boji proti dezertifikácii apeluje na dedičstvo zeme

New York/Bonn/Bratislava 16. júna (TASR) - Zjednotení za zem. Naše dedičstvo. Naša budúcnosť. To je heslo tohtoročného Svetového dňa boja proti rozširovaniu púští a sucha. Svet si ho pripomína 17. júna na základe Dohovoru Organizácie spojených národov (OSN) o boji proti dezertifikácii (UNCCD).



Pomocou hesla chce OSN upriamiť pozornosť na budúcnosť správy pôdy – najcennejšieho zdroja na zabezpečenie stability a prosperity miliárd ľudí na celom svete. Dezertifikácia, degradácia pôdy a sucho patria podľa OSN medzi najnaliehavejšie environmentálne výzvy súčasnosti, pričom až 40 percent celkovej rozlohy pôdy na celom svete sa považuje za degradovanú.



OSN na konferencii o vzniku púští (UNCOD) v roku 1977 schválilo Akčný plán boja proti šíreniu púští (PACD). Napriek tejto iniciatíve i ďalším aktivitám, Program OSN pre životné prostredie v roku 1991 konštatoval, že pôda v suchých, polosuchých a čiastočne zavlažených oblastiach sa zhoršila.



Nasledoval tlak, aby OSN vytvorila medzivládny rokovací výbor, ktorého úlohou bolo do júna 1994 vypracovať dohovor. Valné zhromaždenie OSN prijalo v decembri 1994 k tomu rezolúciu. Dohovor OSN pre boj s dezertifikáciou a degradáciou krajiny (UNCCD), ktorý je v súčasnosti jediným univerzálnym a na medzinárodnej úrovni uznávaným nástrojom, ratifikovalo vtedy 50 členských štátov.



Spravuje problematiku zhoršovania pôdy a jej postupnú premenu na púšť v oblastiach veľkého sucha. Zároveň vyhlásilo 17. jún za Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha. "Zdravá pôda poskytuje nielen takmer 95 percent našej potravy, ale oveľa viac: oblieka nás a poskytuje nám prístrešie, prácu a živobytie a chráni nás pred zhoršujúcimi sa suchami, záplavami a požiarmi. Každú sekundu sa plocha štyroch futbalových ihrísk zdravej pôdy znehodnocuje, čím sa každoročne rozšíri o celkovo 100 miliónov hektárov," upozorňuje UNCCD na svojej webovej stránke.



Rastúca populácia spojená s neudržateľnými výrobnými a spotrebnými modelmi zvyšuje dopyt po prírodných zdrojoch a vyvíja nadmerný tlak na pôdu až do jej degradácie. Dezertifikácia a sucho poháňajú nútenú migráciu, ktorá každoročne vystavuje desiatky miliónov ľudí riziku vysídlenia.



Z 8 miliárd obyvateľov sveta žije viac ako jedna miliarda mladých ľudí vo veku do 25 rokov v rozvojových krajinách, najmä v regiónoch, ktoré sú priamo závislé od pôdy a prírodných zdrojov na obživu. Každý dolár či euro investované do obnovy pôdy tak môže podľa OSN priniesť návratnosť až 30-násobok.



Podľa UNCCD sa už viac ako 130 krajín zaviazalo dosiahnuť neutralitu degradácie pôdy (LDN) do roku 2030.



Slovensko Dohovor ratifikovalo 7. januára 2002. Globálne Dni púští a sucha 2024 bude hostiť nemecká vláda, ktorá je signatárom dohovoru a jedným z jeho podporovateľov. Spolu s Ministerstvom pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a mestom Bonn, ktoré je sídlom sekretariátu UNCCD od roku 1999, zorganizuje sériu podujatí pre verejnosť.



Na celosvetovom slávnostnom podujatí v Bundeskunsthalle 17. júna 2024, ktorým si svet zároveň pripomenie 30. výročie UNCCD, sa stretnú svetoví lídri, mládež a prominentné osobnosti z akademickej obce, občianskej spoločnosti, športu a zábavy.



Zároveň UNCCD chystá historicky najväčšiu konferenciou OSN o pôde a suchu v Rijáde v Saudskej Arábii. Uskutoční sa v decembri 2024.