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Dojnice vo Švajčiarsku postihla choroba zrejme spôsobovaná pakomármi
Zvýšený počet ochorení hovädzieho dobytka zaznamenávajú v niektorých oblastiach Švajčiarska od polovice júla: kravy trpia horúčkou a hnačkami a produkujú menej mlieka.
Autor TASR
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Ženeva 4. augusta (TASR) - Nárast chorobnosti dojníc vo Švajčiarsku môže súvisieť s vírusom prenášaným pakomármi, ktorý v krajine doposiaľ nebol zaznamenaný. V pondelok o tom informoval Spolkový úrad pre bezpečnosť potravín a veterinárstvo (FSVO), na ktorý sa vo svojej správe odvoláva agentúra AFP.
Zvýšený počet ochorení hovädzieho dobytka zaznamenávajú v niektorých oblastiach Švajčiarska od polovice júla: kravy trpia horúčkou a hnačkami a produkujú menej mlieka.
Analýzy Inštitútu pre virológiu a imunológiu (IVI) odhalili u viacerých akútne chorých zvierat ortobunyavírus zo skupiny Simbu. Ide o vírus, ktorý vo Švajčiarsku dosiaľ nebol známy.
V súčasnosti prebiehajú genetické testy, ktoré majú určiť konkrétny typ vírusu a objasniť, či je príčinou pozorovaných ochorení.
Predbežné zistenia švajčiarskych odborníkov zodpovedajú poznatkom z Francúzska a Nemecka, kde sa podľa IVI tiež objavujú podozrenia na šírenie ortobunyavírusu.
Ortobunyavírusy zo skupiny Simbu prenášajú najmä pakomáre. V súčasnosti proti nim nie sú dostupné vakcíny, uviedol FSVO.
Vírusy patriace do skupiny Simbu sa podľa inštitútu vyskytujú najmä v Afrike, Ázii a Austrálii. Zatiaľ nie je jasná súvislosť medzi súčasnou vlnou horúčav a s nárastom ochorení dobytka. Vysoké teploty však predstavujú výraznú záťaž najmä pre vysokoprodukčné dojnice a môžu zvýšiť ich náchylnosť na ochorenia.
Zvýšený počet ochorení hovädzieho dobytka zaznamenávajú v niektorých oblastiach Švajčiarska od polovice júla: kravy trpia horúčkou a hnačkami a produkujú menej mlieka.
Analýzy Inštitútu pre virológiu a imunológiu (IVI) odhalili u viacerých akútne chorých zvierat ortobunyavírus zo skupiny Simbu. Ide o vírus, ktorý vo Švajčiarsku dosiaľ nebol známy.
V súčasnosti prebiehajú genetické testy, ktoré majú určiť konkrétny typ vírusu a objasniť, či je príčinou pozorovaných ochorení.
Predbežné zistenia švajčiarskych odborníkov zodpovedajú poznatkom z Francúzska a Nemecka, kde sa podľa IVI tiež objavujú podozrenia na šírenie ortobunyavírusu.
Ortobunyavírusy zo skupiny Simbu prenášajú najmä pakomáre. V súčasnosti proti nim nie sú dostupné vakcíny, uviedol FSVO.
Vírusy patriace do skupiny Simbu sa podľa inštitútu vyskytujú najmä v Afrike, Ázii a Austrálii. Zatiaľ nie je jasná súvislosť medzi súčasnou vlnou horúčav a s nárastom ochorení dobytka. Vysoké teploty však predstavujú výraznú záťaž najmä pre vysokoprodukčné dojnice a môžu zvýšiť ich náchylnosť na ochorenia.