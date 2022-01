Doklad o očkovaní budú potrebovať aj cudzinci prekračujúci hranice USA

Washington 21. januára (TASR) - Spojené štáty rozšíria od soboty povinnosť preukazovať sa pri vstupe do krajiny potvrdením o zaočkovaní proti novému koronavírusu: predkladať ho budú musieť aj cudzinci prichádzajúci do USA cez pozemné hranice. Vo štvrtok to oznámilo americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, informuje agentúra AFP.



Cestujúci by mali byť "pripravení predložiť patričný doklad o vakcinácii," uviedol vo vyhlásení minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas.



Cieľom tohto opatrenia, ktoré sa nevzťahuje na amerických občanov ani na osoby s právom na pobyt v USA, je obmedziť šírenie covidu v krajine.



Spojené štáty, ktoré začiatkom pandémie COVID-19 uzavreli svoje hranice pre väčšinu cudzincov, sa pre zaočkovaných cestujúcich zo zahraničia opäť otvorili vlani v novembri.



Výnimku z požiadavky predkladať potvrdenie o vakcinácii mali doposiaľ cudzinci prichádzajúci do USA z Mexika a Kanady trajektom alebo pozemnou cestou, a to najmä z pracovných dôvodov.



Táto výnimka však prestane platiť v sobotu 22. januára, čo ovplyvní najmä ľudí, ktorí nežijú v USA, ale pravidelne tam dochádzajú za prácou. Táto zmena by mohla spôsobiť dopravné problémy na amerických hraniciach, uviedla AFP.