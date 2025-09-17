< sekcia Zahraničie
Dokončenie podmorského tunela medzi Dánskom a Nemeckom mešká
Plavidlo ešte musí prejsť rozsiahlymi testami a získať povolenia, uviedla spoločnosť. Jeho uvedenie do prevádzky sa tak oproti plánu pravdepodobne oneskorí o približne rok a pol.
Autor TASR
Kodaň 17. septembra (TASR) - Dánska spoločnosť, ktorá stavia dopravný tunel medzi Nemeckom a Dánskom, očakáva oneskorenie projektu v hodnote niekoľkých miliárd eur. Dokončenie špecializovanej lode určenej na spúšťanie častí tunela do mora mešká a dosiahnutie cieľa otvoriť železničný a cestný tunel v roku 2029 bude náročné, oznámila v stredu spoločnosť Femern. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Plavidlo ešte musí prejsť rozsiahlymi testami a získať povolenia, uviedla spoločnosť. Jeho uvedenie do prevádzky sa tak oproti plánu pravdepodobne oneskorí o približne rok a pol. Po dokončení bude tunel Fehmarnbelt spájať nemecký ostrov Fehmarn v Baltskom mori s dánskym ostrovom Lolland. Projekt s dĺžkou 18 kilometrov bude najdlhším cestným a železničným tunelom na svete. Očakáva sa, že toto spojenie výrazne skráti čas cestovania medzi metropolitnými oblasťami Hamburgu a Kodane.
