Dokončili obvinenie proti mužom podozrivým z vraždy Chášukdžího

Istanbul 25. marca (TASR) - Istanbulská prokuratúra v stredu informovala, že pripravila obvinenie proti 20 podozrivým z vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Obvinenie sa týka aj bývalého zástupcu riaditeľa saudskoarabskej tajnej služby a bývalého poradcu z kráľovského paláca. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Agentúra AFP dodala, že obvinených budú súdiť v neprítomnosti. Termín súdneho procesu zatiaľ prokuratúra neoznámila. Príslušný prokurátor však už vydal zatýkacie rozkazy na podozrivé osoby, ktoré sa nenachádzajú v Turecku.



Chášukdžího vražda, ku ktorej došlo v októbri 2018 v budove saudskoarabského konzulátu v Istanbule, vyvolala pobúrenie po celom svete a veľmi poškodila povesť saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána.



Niektoré západné vlády, ako aj americká tajná služba CIA, prišli s podozrením, že novinárovo zabitie nariadil práve korunný princ, čo však Saudská Arábia rozhodne odmieta.



Podľa Reuters istanbulská prokuratúra deklarovala, že niekdajší námestník šéfa saudskoarabskej rozviedky Ahmad Asírí a bývalý poradca korunného princa Saúd Kahtání budú obvinení z toho, že "podnecovali k úmyselnému a obludnému zabitiu, ktoré spôsobilo mučenie".



Ďalších 18 ľudí bude obvinených z vykonania brutálnej vraždy tohto novinára, ktorý žil v USA, kde svojimi článkami prispieval do denníka The Washington Post.



Podľa agentúry AFP hrozí obvineným doživotie, ak ich súd uzná za vinných.



Obvinenia sú založené na analýze záznamov z mobilných telefónov podozrivých osôb, záznamov o ich vstupe na územie Turecka a ich odchode z neho a o ich prítomnosti na konzuláte, ale aj na svedeckých výpovediach a analýze Chášukdžího mobilu, notebooku a iPadu.



Reuters podľa svojej správy požiadal o vyjadrenie k vývoju v kauze aj ministerstvo pre informácie Saudskej Arábie, ktoré však zatiaľ neodpovedalo.



Saudskoarabský súd vlani v decembri v kauze Chášukdžího vraždy odsúdil päť ľudí na trest smrti a troch na tresty väzenia. Tamojšia prokuratúra však uviedla, že neexistujú dôkazy, ktoré by s vraždou spájali Kahtáního. Súd zamietol aj obvinenia proti Asírímu.



Turecko bolo nespokojné s výsledkami vyšetrovania saudskoarabských úradov a viedlo vlastné vyšetrovanie prípadu.