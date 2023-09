Doktorand v Británii je vinný z výroby samovražedného dronu pre IS

Londýn 29. septembra (TASR) — Britský súd uznal vo štvrtok absolventa doktorandského štúdia Mohamada Al Bareda za vinného z toho, že pre teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) navrhol a zostrojil samovražedný dron schopný niesť bombu alebo chemickú zbraň. Informovala o tom agentúra PA Media.



Al Bared absolvoval štúdium v odbore strojné inžinierstvo. Dron vyrobil na 3D tlačiarni u seba doma v meste Coventry. Policajti ho našli v jeho spálni, keď Al Bareda v januári zatkli.



Súd v Birminghame uznal Al Bareda jednomyseľne za vinného z prípravy teroristického činu v prospech zakázanej teroristickej organizácie. Doktorand však podporu teroristickej organizácie popiera. Tvrdí, že dron vyrobil na vlastné výskumné účely a informácie o IS si údajne vyhľadal preto, aby jeho prívržencom mohol oponovať v diskusiách.



Prokuratúra sa však s týmito tvrdeniami nestotožnila. Zašifrovaná on-line komunikácia a iné digitálne materiály podľa nej jasne dokazujú Al Baredovu podporu IS, snahu vyrobiť jednorazový dron na teroristické účely a úmysel vycestovať cez Turecko do Afriky.



"Dron mal všetky súčasti potrebné na to, aby mohol letieť. Domnievame sa, že bol vyrobený na prepravu bomby," povedala prokurátorka Michelle Heeleyová.



Mark Payne, veliteľ protiterostickej jednotky grófstva West Midlands, konštatoval, že Al Bared si najskôr doma postavil dron a následne si vyhľadával informácie o chemikáliách, ako sú ricín či sarin. "Jednoznačne ide o niekoho, kto myslí ako terorista," vyhlásil Payne.



"V jeho zariadeniach sme našli aj prihlášku za člena Islamského štátu, čo spolu s ďalšími dôkazmi vytvára jasný obraz človeka, ktorý mal v úmysle spolupracovať s teroristickou organizáciou, majúcou v úmysle spôsobiť rozsiahle škody a zrejme aj usmrtiť nevinných ľudí," uzavrel Payne.



Rozsudok v tejto kauze bude vynesený 27. novembra. Al Baredovi hrozí trest odňatia slobody až na doživotie.