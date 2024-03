Dokument o Havlovi smeruje do kín, zachytáva jeho posledné roky života

Praha 13. marca (TASR) - Film "Tady Havel, slyšíte mě?" o bývalom československom prezidentovi sa dočká v marci v Prahe svojej premiéry. Ide o dokumentárny film pozostávajúci z autentických záberov zo života Václava Havla. Režisér Petr Jančárek v ňom nahliada taktiež do súkromia bývalého prezidenta, v ktorom ho zobrazuje aj ako umelca, režiséra a plachého človeka. Informuje spravodajca TASR.



"Pán prezident Havel bol nekonečne trpezlivý. Musel byť trpezlivý sám so sebou, pretože pred mojím objektívom skutočne starol a veci, ktoré sa týkajú úplne bežného života, mu išli stále horšie a horšie," uviedol Jančárek s tým, že Havel podľa neho svoju poslednú etapu života zvládol absolútne dôstojne. Ocenil, že bývalý prezident sa pred kamerou nekontroloval, aby nepovedal niečo, čo by mu v budúcnosti mohlo nejakým spôsobom uškodiť.



Počas natáčania filmu sa Jančárek zúčastnil aj rôznych zahraničných ciest, ktoré Havel po skončení vo funkcii prezidenta absolvoval. Za dôležitý motív pri tvorbe filmu považoval aj to, aby sa ľudia mohli na Havla pozerať ako na človeka so zmyslom pre humor, ktorý si dokázal urobiť srandu aj sám zo seba.



"Určite sme sa chceli od začiatku vyvarovať tomu, aby sme urobili ďalšie encyklopedické heslo Václav Havel. Z tohto dôvodu filmový titul nemá vysvetľujúce titulky, že kto je kto alebo kde sa daná scéna odohráva. Uvedomili sme si, že jediné, čo môžeme pre film a Václava Havla urobiť je, že ho samého necháme hovoriť a že film nebudeme zanášať akýmikoľvek vlastnými komentármi," doplnil režisér.



Slávnostná premiéra filmu "Tady Havel, slyšíte mě?" sa uskutoční v pondelok (18. marca) v Jazdiarni Pražského hradu. Premiéry by sa mala zúčastniť aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel.