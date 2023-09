Dokument o Mariupole si v sídle OSN pozrelo vyše sto predstaviteľov

New York 12. septembra (TASR) - Viac než sto pozvaných veľvyslancov, novinárov a predstaviteľov širokého spektra spoločnosti sa zúčastnilo v pondelok večer miestneho času v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku na premietaní dokumentárneho filmu o obliehaní ukrajinského prístavného mesta Mariupol ruskými jednotkami. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Dokument, ktorý získal aj rôzne ocenenia, sleduje trojicu novinárov AP počas ruského obliehania Mariupolu, ku ktorému došlo na začiatku vojenskej invázie.



Premietanie filmu spoluorganizovala aj britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová, podľa ktorej je film dôležitý, pretože "ruská invázia na Ukrajinu ohrozuje to, čo znamená OSN: medzinárodný poriadok, kde je základom suverenita a územná celistvosť všetkých krajín".



K premietaniu tohto dokumentu o Mariupole došlo týždeň pred príchodom svetových lídrov na 78. výročné zasadanie Valného zhromaždenia OSN, kde bude podľa očakávania hlavnou témou viac než 18 mesiacov trvajúca vojna na Ukrajine. Prvýkrát na nej osobne s prejavom vystúpi aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pripomína AP.



Dokument pochádza z dielne agentúry AP a investigatívneho dokumentárneho programu Frontline, ktorý distribuuje americký verejnoprávny výrobca a distribútor televíznych programov Public Broadcasting Service (PBS). Zostavený je z 30-hodinového materiálu, ktorý nakrútil novinár AP Mstyslav Černov a jeho kolegovia v Mariupole po začiatku ruskej vojenskej invázie 24. februára 2022 a ruského obliehania Mariupolu.



Snímka dokumentuje boje v uliciach, zdrvujúci tlak na obyvateľov Mariupolu i lekárske tímy, ako aj útoky, ktoré pripravili o život tehotné ženy, deti a ďalších obyvateľov mesta. Obliehanie sa skončilo 20. mája 2022, keď sa v miestnych oceliarňach Azovstaľ vzdala malá skupina posledných obrancov mesta. Mariupol zostal v ruinách a odhaduje sa, že počas obliehania zahynulo 25.000 ľudí, hoci počet obetí je pravdepodobne vyšší.



"Želal by som si, aby tu bola prítomná celá ruská misia (pri OSN) a pozerala sa na tento film," uviedol ukrajinský ambasádor pri OSN Serhij Kyslycia. Ako dodal, dokument je natoľko silný a dôležitý, že sa bude premietať ešte nadchádzajúcich najmenej 50 rokov.