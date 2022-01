Dokument o Navaľnom ocenili na festivale nezávislého filmu Sundance

New York 31. januára (TASR) - Dokument Navaľnyj od spoločností HBO Max a CNN Films získal na americkom festivale nezávislého filmu Sundance dve ceny divákov: v kategórii najlepší film (Festival Favorite Award) a v kategórii dokumentárnych filmov.



Film sa neskôr objaví aj v ponuke strímovacej služby HBO Max. Zatiaľ nie je známe, či ho zaradia aj do ponuky HBO pre divákov v Rusku, napísal spravodajský web Meduza.io.



Film Navaľnyj v réžii Daniela Roera mal premiéru na festivale Sundance 25. januára. Rozpráva o otrave tohto najznámejšieho ruského opozičného politika nervovoparalytickou látkou novičok, o jeho liečbe a návrate do Ruska.



Vedenie festivalu oznámilo svetovú premiéru filmu Navaľnyj len deň pred jeho uvedením - 24. januára.



V ten istý deň, ako sa uskutočnila svetová premiéra snímky na festivale Sundance, Rusko pridalo Navaľného a niekoľkých jeho kolegov na svoj zoznam "teroristov a extrémistov".



Podľa servera Meduza.io ide o ďalší zo série krokov, ktorým sa ruské vedenie snaží potlačiť v krajine odpor voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Mnohí z ľudí, ktorých mená sa ocitli na zozname, už z Ruska utiekli a žijú v zahraničí.



Riaditeľka festivalu Tabitha Jacksonová v tlačovej správe uviedla, že členovia prípravného výboru festivalu videli dokument o Alexejovi Navaľnom už vlani na jeseň. "Všetci sme okamžite vedeli, že ho chceme a budeme naň čakať", lebo ide o "strhujúce kino v prítomnosti, neuveriteľný prístup, nebojácna investigatívna žurnalistika, presvedčivý protagonista, ktorý hovorí pravdu o moc," vyhlásila Jacksonová.



Film sa nakrúcal v Berlíne, kam sa za Navaľným vydal režisér Daniel Roher a jeho tím. Vznikal v spolupráci s investigatívnou skupinou Bellingcat. Roher podľa RFE/RL povedal, že chcel, aby film vyvolal "globálne pobúrenie" nad Navaľného väznením.



Keď sa totiž Navaľnyj začiatkom minulého roka do Ruska, bol okamžite vzatý do väzby a po rýchlom procese odsúdený na 2,5 roka väzenia za porušenie podmienok predchádzajúceho podmienečného trestu.



Jeho odsúdenie je všeobecne považované za vykonštruovaný a politicky motivovaný prípad.



Alexej Navaľnyj obvinil z pokusu o svoju otravu novičkom ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ akúkoľvek úlohu v prípade Navaľného otravy popiera.



Festival Sundance, prehliadka nezávislej filmovej tvorby, sa obvykle koná v meste Park City v štáte Utah, no tento rok sa pre pandémiu choroby COVID-19 uskutočnil len virtuálne.