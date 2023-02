Dokument o Navaľnom získal v USA cenu SAG

Los Angeles 27. februára (TASR) - Dokumentárny film Navaľnyj, ktorý režíroval kanadský režisér Daniel Roher, získal cenu amerického Združenia filmových a televíznych hercov (SAG) v kategórii Najlepší dokument.



SAG vo svojom príspevku zverejnenom v aplikácii Twitter uviedlo, že film bol ocenený za vynikajúcu produkciu. V pondelok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Dokument o Navaľnom nedávno získal britskú filmovú cenu BAFTA ako najlepší dokumentárny film. Okrem toho sa dostal aj do užšieho výberu na cenu Oscar udeľovanú americkou Akadémiou filmových umení a vied (AMPAS).



Premiéra filmu Navaľnyj sa konala v januári roku 2022. Film rozpráva o otrave tohto najznámejšieho ruského opozičného politika nervovoparalytickou látkou novičok v auguste 2020, o jeho liečbe a rehabilitácii v Nemecku i o následnom návrate do Ruska a okamžitom zadržaní. Obsahuje aj pasáž o tom, ako sa Navaľnyj so svojím tímom snažil vypátrať, ako k jeho otrave došlo a kto je za ňu zodpovedný: Alexej Navaľnyj obvinil z pokusu o svoju otravu novičkom ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ akúkoľvek úlohu v prípade Navaľného otravy popiera.



Vo filme účinkuje samotný Alexej Navaľnyj, jeho príbuzní, zamestnanci nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), ako aj známy investigatívny novinár a šéf projektu Bellingcat Christo Grozev.



Film už bol uvedený na americkej televíznej stanici CNN, britskej televízii BBC Two a streamovacej službe HBO Max. V Rusku sa nekonali žiadne jeho projekcie.



Agentúra AP v pondelok napísala, že filmové ocenenia SAG sa považujú za dôležitý indikátor úspešnosti filmov pred blížiacimi sa Oscarmi. V poradí 95. ročník udeľovania cien Oscar sa uskutoční 12. marca v Hollywoode.