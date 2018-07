Dokument rodáka zo Sýrie o radikálnoislamskej rodine má ďalšiu cenu

Porota konštatovala, že filmár informoval o dianí v totalitárnej krajine s nasadením vlastného života a ponúkol pohľad do sveta a životného štýlu, ktorý nám inak ostáva utajený.

Mníchov 4. júla (TASR) - Katolícku filmovú Cenu Fritza Gerlicha udelili v stredu večer v rámci Filmových slávností v Mníchove dokumentu rodáka zo Sýrie žijúceho v Berlíne Talala Derkiho Fathers and Sons o radikálnoislamskej sýrskej rodine.



V zdôvodnení porota konštatovala, že filmár informoval o dianí v totalitárnej krajine s nasadením vlastného života a ponúkol pohľad do sveta a životného štýlu, ktorý nám inak ostáva utajený.



Sýrsky filmár strávil dva roky v rodnej krajine s príbuznými islamského bojovníka, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Snímka s nemeckým distribučným názvom Kinder des Kalifats (Deti kalifátu) už opakovane vzbudila pozornosť. Na sklonku júna si za ňu Talal Derki prevzal v Stuttgarte Nemeckú cenu za dokumentárny film 2018 a medzi laureátmi sa ocitla už i na januárovom renomovanom filmovom festivale Sundance v americkom štáte Utah.



Každoročne udeľovaná Cena Fritza Gerlicha, ktorá je dotovaná sumou 10.000 eur, by mala pripomínať katolíckeho publicistu, novinára, ktorý sa pre svoj nábožensky motivovaný odpor voči nacistom ocitol v roku 1933 v koncentračnom tábore Dachau, kde ho napokon počas Noci dlhých nožov 30. júna 1934 zavraždili.