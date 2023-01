Dokumentárny film Navaľnyj získal nomináciu na filmovú cenu Oscar

Los Angeles 24. januára (TASR) — O prestížnu cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa tento rok uchádza aj snímka o ruskom opozičnom politikovi a protikorupčnom aktivistovi Alexejovi Navaľnom. Nominovaná je v kategórii dokumentárny film, informuje TASR s odvolaním sa na britskú stanicu BBC.



Film Navaľnyj (Navalny) nakrútil kanadský režisér Daniel Roher. Jeho výroba sa začala po tom, ako sa Navaľnyj v septembri 2020 prebral z kómy po otrave nervovoparalytickou látkou novičok a pokračovala do 17. januára 2021, keď bol tesne po prílete z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy, zatknutý na letisku v Moskve.



Tento 98-minútový film mal svetovú premiéru 25. januára 2022 počas virtuálne konaného festivalu nezávislého filmu Sundance, kde zvíťazil v diváckej kategórii najlepší film (Festival Favorite Award), ako aj v diváckej kategórii dokumentárnych filmov.



Snímka obsahuje aj zábery dramatických udalostí z 20. augusta 2020, keď sa u Navaľného prejavili príznaky otravy. Jeho zdravotný stav sa náhle zhoršil počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy. Pilot preto núdzovo pristál v inom sibírskom meste Omsk, kde ho vo vážnom stave previezli do nemocnice a tam uviedli do kómy.



O dva dni Navaľného letecky previezli do Berlína, kde bol hospitalizovaný na klinike Charité. Následnými analýzami v certifikovaných laboratóriách Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) sa zistilo, že bol otrávený novičkom — nervovoparalytickou látkou, ktorá bola predtým použitá aj pri útokoch na iných kritikov ruskej vlády.



Navaľnyj obvinil zo svojej otravy ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ však opakovane poprel, že by bol do otravy zapletený.



Dokumentárny film zachytáva, ako novinár z investigatívneho projektu Bellingcat Christo Grozev a Marija Pevčich, pôsobiaca ako šéfka investigatívneho tímu Navaľného protikorupčnej nadácie, odhaľujú detaily sprisahania, ktoré naznačujú Putinovu spoluzodpovednosť.



V poradí 95. ročník udeľovania Oscarov sa uskutoční 12. marca v Hollywoode.