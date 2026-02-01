< sekcia Zahraničie
Dokumenty o holokauste odovzdali Nadácii Auschwitz-Birkenau
Varšava 1. februára (TASR) - Stovky dokumentov súvisiacich s holokaustom, ktorých plánovaná aukcia v Nemecku vyvolala medzinárodné pobúrenie, boli v piatok odovzdané Nadácii Auschwitz-Birkenau. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.
Počas slávnostného aktu v parlamente spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko zástupcovia nadácie prevzali 433 historických dokumentov. Zbierka zahŕňa pohľadnice z koncentračných táborov, listy písané dozorcami i táborové platidlá, uviedla regionálna vláda v tlačovej správe.
Predseda krajinského parlamentu André Kuper vo svojom príhovore ocenil, že sa podarilo nájsť cestu, ako tieto dokumenty odovzdať archívom príslušných pamätných miest. Uviedol, že „uchovávanie pamiatky v archívoch a múzeách zachováva dôstojnosť obetí a slúži ďalšiemu výskumu a vzdelávaniu o neľudských procesoch nacistického prenasledovania a vyhladzovania“.
Dané predmety plánoval na dražbe v novembri 2025 predávať aukčný dom v meste Neuss neďaleko Düsseldorfu. Po protestoch - prichádzajúcich aj zo zahraničia - však aukciu zrušil.
Podľa Medzinárodného výboru pre Auschwitz (IAC) mali byť na tejto aukcii dražené listy z koncentračných táborov, kartotečné lístky nemeckej tajnej polície gestapo a ďalšie dokumenty. Mnohé z nich obsahovali osobné údaje a mená osôb.
Online katalóg k aukcii v zozname položiek uvádzal aj protižidovský propagandistický plagát a žltú Dávidovu hviezdu z koncentračného tábora Buchenwald s „viditeľnými stopami používania“.
Časť artefaktov medzičasom prevzala nadácia, ktorá prevádzkuje múzeum holokaustu v izraelskom prístavnom meste Haifa.
Odovzdanie dokumentov Nadácii Auschwitz-Birkenau privítala aj Ústredná rada Židov v Nemecku. Jej podpredseda Abraham Lehrer zdôraznil, že pre preživších i pre pamiatku obetí holokaustu je nevyhnutné, aby sa tieto dokumenty dostali na správne miesta a do správnych rúk, kde môžu byť chránené a zachované pre budúce generácie.
