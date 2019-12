Dokumenty o rozhovoroch USA a Británie môžu mať prepojenie s Ruskom

Londýn 7. decembra (TASR) - Utajené dokumenty, ktoré líder britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn použil ako dôkaz o "tajných rozhovoroch" medzi Britániou a Spojenými štátmi s cieľom predať britský Národný zdravotnícky systém (NHS) Američanom, majú spojitosť s ruskou dezinformačnou kampaňou. Informovali o tom v sobotu na svojich webových stránkach stanice Sky News a BBC.



Uniknuté dokumenty o podrobnostiach rozhovorov medzi Britániou a Spojenými štátmi podľa BBC zverejnil na sociálnej sieti Reddit používateľ spojený s kampaňou, ktorá "má pôvod v Rusku". Sieť Reddit v piatok uviedla, že dočasne znefunkčnila 61 používateľských účtov, ktoré boli súčasťou tejto operácie. Sieť však neposkytla podrobnosti o dôkazoch, ktoré podporujú jej závery.



Corbyn viackrát obvinil britského premiéra Borisa Johnsona z úmyslu "predať NHS Američanom a veľkým farmaceutickým spoločnostiam". Uniknuté dokumenty zverejnil počas predvolebnej kampane. Dokumenty podľa Corbyna dokazujú, že NHS je "na predaj" a Labouristická strana tvrdí, že ich zverejnila vo verejnom záujme.



Vládnuca Konzervatívna strana, ktorá odmieta tvrdenie, že sa o NHS počas rokovaní o obchodnej dohode so Spojenými štátmi hovorilo, sa k oznámeniu siete Reddit odmietla vyjadriť.



Corbyn tvrdí, že na základe obsahu dokumentov by sa v Británii zvýšili ceny liekov a nastala by privatizácia NHS. Johnson zase tvrdí, že to nie je pravda.



Johnson a opozičný vodca Corbyn sa v piatok večer stretli v poslednej televíznej debate pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Británii konajú 12. decembra.