Dôležitou témou u demokratov sú interrupcie, u republikánov migrácia

Washington 30. októbra (TASR) – Už 5. novembra voliči rozhodnú o novom prezidentovi Spojených štátov. Súpermi sú demokratická kandidátka Kamala Harrisová a republikánsky kandidát Donald Trump. V ich volebných kampaniach rezonovali ekonomické témy, nelegálna migrácia či interrupcie. Demokrati sa domnievajú, že ich sila spočíva práve v otázke interrupcií a u republikánov dominuje migrácia, povedal pre TASR Jan Beneš z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity.



Demokrati sú liberálnou politickou stranou, ktorej program je definovaný najmä presadzovaním občianskych práv, širokej siete sociálneho zabezpečenia a opatrení na riešenie zmeny klímy. Republikáni sú naopak konzervatívnou politickou stranou. Zasadzujú sa za nižšie dane, zmenšenie veľkosti vlády, zachovanie práva nosiť zbraň a prísnejšie obmedzenia imigrácie a potratov, píše BBC.



V predvolebnej kampani podľa Beneša obaja kandidáti venovali veľkú pozornosť ekonomickým témam v dôsledku vysokých cien a rastúcich nákladov na život či zdravotnú starostlivosť. "Donald Trump ponúka daňové úľavy, zrušenie niektorých daní a namiesto toho zavedenie vysokých ciel na dovoz z Číny a prípadne z EÚ. Kamala Harrisová sa zameriava na podporu malých podnikov, zníženie chudoby detí (prostredníctvom daňových úľav pre rodičov) a menšie zmeny vo federálnych programoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti," povedal amerikanista.



V amerických prezidentských voľbách zahraničná politika zvyčajne nehrá významnú úlohu, podotkol Beneš. Avšak podpora Ukrajiny a Izraela rezonuje medzi určitými skupinami voličov, na ktoré sa zamerali obe kampane. "Tak napríklad Donald Trump získal podporu niektorých americko-arabských lídrov v Michigane, ktorí chcú potrestať viceprezidentku Harrisovú za podporu a vyzbrojovanie Izraela," dodal.



Ďalšou témou bola podľa Beneša migrácia. Kandidát Republikánskej strany považuje príchod ľudí bez dokladov zo Strednej a Južnej Ameriky za vážnu hrozbu pre krajinu a v kampani hovoril o masových deportáciách hispánskych migrantov. Demokratická kandidátka Harrisová v "duchu Bidenovej administratívy hovorí o prísnejších pravidlách pre migrantov, zmenách v azylovom procese, ale aj o investíciách do byrokratického aparátu, ktorý sa zaoberá imigračným procesom," povedal amerikanista.



Za významnú mobilizačnú tému považuje Beneš interrupcie. "Od rozhodnutia Najvyššieho súdu v roku 2022 ide o tému, ktorá silne rezonuje naprieč všetkými generáciami žien, motivuje aj predtým skôr apatické voličky, aby prišli voliť, alebo dokonca mení sociálne konzervatívne voličky na relatívne liberálne. Demokrati sa domnievajú, že práve v tejto otázke - podobne ako v otázke imigrácie Trumpa - spočíva ich najväčšia sila," uviedol Beneš.



Harrisová podľa BBC dlhodobo podporuje právo na interrupciu. Bola prvou viceprezidentkou USA, ktorá navštívila interrupčnú kliniku. Po zrušení rozsudku Najvyššieho súdu v roku 2022 cestovala po krajine, zaoberala sa zákazmi interrupcií v jednotlivých štátoch USA a často túto otázku formulovala ako otázku osobnej slobody. Z interrupcií urobila ústredný bod svojej kampane a zasadzuje sa za legislatívu, ktorá by zabezpečila reprodukčné práva v celej krajine.



Migrácia je prioritou Trumpa rovnako ako aj v roku 2016, píše BBC. Exprezident prisľúbil najväčšie masové deportácie migrantov bez dokladov v histórii USA. Deti osôb bez dokladov by podľa ďalšej Trumpovej politiky už nemali automatický nárok na občianstvo, čo by podľa BBC narazilo na značné právne prekážky.