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Dolly Parton zomrela po krátkom boji s rakovinou,potvrdil jej zástupca
Úmrtie 80-ročnej Partonovej, ktorá bola aj herečkou a filantropkou, oznámil v utorok vo videu na jej Instagrame jej synovec Brian Seaver.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Legendárna americká country speváčka Dolly Partonová zomrela po krátkom boji s rakovinou, potvrdili pre americké médiá jej mediálny zástupca Marcel Pariseau a pre agentúru AFP jej bratranec Brent Allen. Informuje o tom TASR.
Úmrtie 80-ročnej Partonovej, ktorá bola aj herečkou a filantropkou, oznámil v utorok vo videu na jej Instagrame jej synovec Brian Seaver. Príčinu smrti svojej tety bezprostredne neuviedol, Partonová však v máji sama nečakane oznámila, že ruší koncert v Las Vegas pre dlhoročnú liečbu na obličkové kamene.
„Dolly nás dnes (v utorok) opustila v onkologickom centre Vanderbilt-Ingram, obklopená svojimi blízkymi,“ uviedol Pariseau pre stanicu CNN a magazín People. Centrum sa nachádza v meste Nashville, kde sa Partonová presťahovala hneď po ukončení strednej školy, aby sa venovala hudbe.
Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako „Coat of Many Colors“, „9 to 5“, „Jolene“ či „I Will Always Love You“.
Po úmrtí vzdali Partonovej hold viaceré známe osobnosti verejného života, okrem iných Paul McCartney, Taylor Swiftová i Beyoncé. McCartney ju označil za veľkolepú speváčku, ktorá bola živá a plná energie a ktorej „talent, spev a filantropia“ nemali vo svete country hudby konkurenciu.
„Svet bez Dolly sa mi zdá nemožný, nereálny či nesprávny,“ uviedla americká popová hviezda Swiftová, podľa ktorej bude Partonovej odkaz večný „vďaka jej nesmiernej štedrosti“ a „nespočetným množstvom životov, ktoré zmenila k lepšiemu“.
Beyoncé vo vyhlásení vyjadrila smútok a Partonovú, s ktorou spolupracovala na svojom Grammy ocenenom albume „Cowboy Carter“, označila za polárnu hviezdu. ""Odvážna a brilantná. Talentovaná a vytrvalá. Naučila si toľko ľudí, ako byť jedinečnými sebou samými,“ uviedla.
Americký prezident Donald Trump v utorok v reakcii na úmrtie Dolly Partonovej vyhlásil, že bola jednou z najlepších country speváčok všetkých čias. Na jej počet nariadil na jeden týždeň spustiť v Spojených štátov americké vlajky.
Úmrtie 80-ročnej Partonovej, ktorá bola aj herečkou a filantropkou, oznámil v utorok vo videu na jej Instagrame jej synovec Brian Seaver. Príčinu smrti svojej tety bezprostredne neuviedol, Partonová však v máji sama nečakane oznámila, že ruší koncert v Las Vegas pre dlhoročnú liečbu na obličkové kamene.
„Dolly nás dnes (v utorok) opustila v onkologickom centre Vanderbilt-Ingram, obklopená svojimi blízkymi,“ uviedol Pariseau pre stanicu CNN a magazín People. Centrum sa nachádza v meste Nashville, kde sa Partonová presťahovala hneď po ukončení strednej školy, aby sa venovala hudbe.
Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako „Coat of Many Colors“, „9 to 5“, „Jolene“ či „I Will Always Love You“.
Po úmrtí vzdali Partonovej hold viaceré známe osobnosti verejného života, okrem iných Paul McCartney, Taylor Swiftová i Beyoncé. McCartney ju označil za veľkolepú speváčku, ktorá bola živá a plná energie a ktorej „talent, spev a filantropia“ nemali vo svete country hudby konkurenciu.
„Svet bez Dolly sa mi zdá nemožný, nereálny či nesprávny,“ uviedla americká popová hviezda Swiftová, podľa ktorej bude Partonovej odkaz večný „vďaka jej nesmiernej štedrosti“ a „nespočetným množstvom životov, ktoré zmenila k lepšiemu“.
Beyoncé vo vyhlásení vyjadrila smútok a Partonovú, s ktorou spolupracovala na svojom Grammy ocenenom albume „Cowboy Carter“, označila za polárnu hviezdu. ""Odvážna a brilantná. Talentovaná a vytrvalá. Naučila si toľko ľudí, ako byť jedinečnými sebou samými,“ uviedla.
Americký prezident Donald Trump v utorok v reakcii na úmrtie Dolly Partonovej vyhlásil, že bola jednou z najlepších country speváčok všetkých čias. Na jej počet nariadil na jeden týždeň spustiť v Spojených štátov americké vlajky.