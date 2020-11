Dolná komora francúzskeho parlamentu prijala návrh zákona bezpečnosti

Paríž 24. novembra (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať službukonajúcich policajtov.



Podľa agentúry AFP Národné zhromaždenie, kontrolované stúpencami prezidenta Emmanuela Macrona, prijalo návrh zákona 388 hlasmi poslancov, zatiaľ čo 104 ich bolo proti a 66 sa zdržalo hlasovania. V januári pôjde návrh ešte na schválenie do hornej komory parlamentu - Senátu. Okrem toho predseda vlády Jean Castex sľúbil, že požiada o schválenie aj ústavný súd.



Francúzski novinári a obhajcovia slobody tlače namietajú proti tomuto návrhu zákona. K návrhu sa v pondelok vyjadrila aj Európska komisia, ktorá upozornila, že aj v čase krízy musia mať spravodajské médiá možnosť "slobodne pracovať".



Podľa AFP by tento zákon v praxi mohol obmedziť zverejňovanie fotografií alebo videozáznamov tvárí policajtov pri výkone ich povolania na verejných priestranstvách. V mnohých prípadoch by musela byť tvár policajta rozostrená.



Odbory združujúce novinárov a zamestnancov médií tvrdia, že by to mohlo dať polícii zelenú, aby novinárom zabránila v práci a potenciálnom dokumentovaní zneužívania služobného postavenia.



Návrh zákona odsúdili aj členovia protestných hnutí, ako sú "žlté vesty" či Extinction Rebellion, ktorých sympatizanti a aktivisti boli svojho času terčom ráznej reakcie polície počas pouličných demonštrácií.



Kritici návrhu zákona tiež varujú, že navrhované opatrenia môžu ohroziť slobodu tlače, právo verejnosti na informácie a podkopať úsilie zamerané na potlačenie neprimeraného policajného násilia.



Francúzske vedenie to odmieta s tým, že chce len "chrániť tých, čo nás chránia". Poukazuje na prípady, keď sa na sociálnych sieťach v rámci kampaní proti policajným zložkám odhaľuje identita, miesto bydliska či dokonca mená príbuzných jednotlivých policajtov zachytených na zverejnených snímkach.



Francúzsku vládu k prijatiu týchto zmien v existujúcom zákone primal útok desiatok ľudí ozbrojených zábavnou pyrotechnikou a oceľovými tyčami na policajnú stanicu. Došlo k nemu v októbri na parížskom predmestí Champigny-sur-Marne.



Článok 24 návrhu spomínaného zákona predpokladá ročné väzenie a pokutu 45.000 eur za zverejnenie snímok s tvárami policajtov.