Dolná komora francúzskeho parlamentu zamietla vládny návrh o imigrácii

Paríž 11. decembra (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu v pondelok schválila návrh na zamietnutie kontroverzného zákona o prisťahovalectve, ktorý predložila centristická vláda prezidenta Emmanuela Macrona. Časť opozície následne vyzvala ministra vnútra Géralda Darmanina, aby podal demisiu.



Ako informovala spravodajská televízia BFM, návrh na zamietnutie zákona predložila ľavicová Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES). Prijatý bol aj hlasmi konzervatívnych Republikánov (LR) a krajne pravicového Národného združenia (RN). Rozprava o návrhu je prerušená.



Text, ktorý pôvodne navrhla Macronova centristická vláda a ktorý obsahoval kombináciu krokov na vyhostenie väčšieho počtu ľudí bez dokladov a zlepšenie integrácie, sa po schválení v Senáte, ovládanom pravicou, teraz výrazne prikláňa k vymáhaniu práva.



Minister vnútra Darmanin v pondelok vo svojom prejave v Národnom zhromaždení obhajoval návrh zákona, ktorý obmedzuje aj možnosť migrantov priviezť si do Francúzska rodinných príslušníkov, právo na občianstvo pri narodení i sociálne dávky.



Vyzýval zákonodarcov, aby nespájali sily pri hlasovaní o návrhu na zamietnutie, ktorý predložili Zelení.



Upozornil, že "odmietnutie diskusie" o návrhu zákona znamená "odmietnutie diskusie o otázkach, ktoré sú v záujme Francúzov".



Napriek jeho výzvam Národné zhromaždenie podporilo návrh na zamietnutie návrhu zákona o prisťahovalectve 270 hlasmi proti 265.



Výsledok hlasovania znamená, že posudzovanie približne 2600 pozmeňujúcich návrhov k návrhu zákona sa zastavuje.



Text návrhu zákona by sa teraz mohol vrátiť do Senátu, alebo by sa vláda mohla rozhodnúť stiahnuť text.



Líderka RN Marine Le Penová v reakcii na dianie v parlamente uviedla, že ju výsledok hlasovania potešil. Dodala, že "ochránil Francúzov pred migračnou vlnou".



Ľavicoví zákonodarcovia vyzvali Darmanina na odstúpenie.



"Je to ako koniec cesty pre jeho zákon, a teda aj pre neho," napísal na platforme X líder francúzskej krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon.



Samotný Macron ešte v nedeľu počas slávnostného prejavu pri príležitosti 75. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv povedal, že zabudnúť na právo na azyl by bola chyba.



"Francúzsko si zachováva svoju dlhú tradíciu poskytovania azylu všetkým, ktorých práva sú ohrozené v ich vlastnej krajine, a my budeme toto právo na azyl naďalej brániť," vyhlásil.



"Myslieť si, že môžeme vyriešiť naše súčasné problémy tým, že zabudneme na tieto práva, ktoré sú základom našej republiky, ale aj samotnej identity Európy, by bolo nielen politickou, ale aj morálnou chybou," upozornil Macron.



Národné zhromaždenie svojím hlasovaním zasadilo vláde prezidenta Macrona veľkú ranu, konštatovala AFP.



Dodala, že v záujme schválenia zákona by sa vláda mohla opäť rozhodnúť pre uplatnenie ústavného článku 49 ods. 3, ktorý jej umožňuje prijať zákon bez hlasovania parlamentu - tak to urobila už začiatkom tohto roka v prípade spornej dôchodkovej reformy. Vláda sa však chce použitiu tohto všeobecne nepopulárneho ústavného nástroja vyhnúť, pretože to môže vyvolať hlasovanie o vyslovení nedôvery vládnemu kabinetu.