Dolná komora parlamentu schválila sprísnenie týkajúce sa covidpasov

Paríž 6. januára (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu vo štvrtok schválila návrh zákona o sprísnení pandemických opatrení týkajúcich sa covidpasov. Poslanci tak spravili po niekoľkých dňoch intenzívnych rokovaní, ktoré podnietil výrok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že chce "nahnevať" nezaočkovaných ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



Spomínaný návrh zákona sprísňuje pandemické opatrenia najmä pre nezaočkovaných občanov Francúzska. Podľa navrhovanej legislatívnej úpravy budú môcť navštevovať reštaurácie, kultúrne podujatia, či cestovať v medzimestských vlakoch iba ľudia, ktorí sú plne zaočkovaní. Negatívny výsledok testu na koronavírus a ani doklad o prekonaní ochorenia tak už viac občanom Francúzska nebude stačiť, ak sa budú chcieť zúčastňovať na niektorých aktivitách.



Návrh zákona dolná komora francúzskeho parlamentu schválila po niekoľkých dňoch rokovaní. Napokon však za ňu zahlasovalo 214 poslancov, proti bolo 97 členov parlamentu a 27 sa hlasovania zdržali.



Začiatkom budúceho týždňa tak navrhovaná zmena legislatívy prejde do hornej komory francúzskeho parlamentu, ktorá o nej bude taktiež hlasovať. V hornej komory francúzskeho parlamentu však prevláda pravicová opozícia, od ktorej sa očakáva, že predloží úpravy k návrhu zákona.



To všetko môže v konečnom dôsledku ohroziť, že nové pravidlá vstúpia do platnosti o niečo neskôr než navrhovala francúzska vláda, ktoré plánuje nové opatrenia zaviesť od 15. januára.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre denník Le Parisien zverejnenom v utorok neskoro večer povedal, že chce "nahnevať" neočkovaných ľudí tým, že im skomplikuje život natoľko, že sa nakoniec rozhodnú pre očkovanie.



Podľa prieskumu inštitútu Elabe zverejneného vo stredu výrok prezidenta šokoval 53 percent opýtaných, zatiaľ čo 47 percent opýtaných tento výrok neprekvapil.