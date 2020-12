Dolná snemovňa britského parlamentu ratifikovala obchodnú dohodu s EÚ

Prečítajte si aj: Predstavitelia EÚ podpísali dohodu o obchode a spolupráci s Britániou

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (druhá zľava) a predseda Európskej rady Charles Michel (druhý sprava) podpisujú dohodu o obchode a spolupráci s Britániou po brexite v sídle Európskej rady v Bruseli 30. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Londýn 30. decembra (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v stredu schválili - v pomere hlasov 521 k 73 - ratifikačný zákon k pobrexitovej obchodnej dohode s Európskou Úniou. Informoval o tom britský denník The Guardian.Zákon najprv prešiel fázou, ktorá sa nazýva druhé čítanie, po ktorom obvykle nasleduje ďalšia debata a finálne hlasovanie. Poslanci sa však ešte ráno zhodli, že na ďalšiu rozpravu nie je čas a hneď znovu hlasovali, opäť v pomere hlasov 521 k 73.Zákon však vstúpi do platnosti až po tom, ako o ňom bude hlasovať aj horná komora parlamentu a dostane formálny súhlas kráľovnej Alžbety II. K zákonu sa podľa novín The Guardian plánuje vyjadriť až 127 členov Snemovne lordov, čo znamená, že hlasovanie sa pravdepodobne uskutoční až neskoro v noci.Vrcholní predstavitelia EÚ dohodu podpísali v Bruseli v stredu dopoludnia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel tak urobili na krátkej ceremónii prenášanej naživo na internete. Dokument následne putoval do Londýna, kde svoj podpis v stredu popoludní pridá britský premiér.Vyjednávači oboch strán oznámili 24. decembra dosiahnutie dohody na poslednú chvíľu po náročných deväťmesačných rokovaniach. Ak ju schvália obe komory britského parlamentu, platiť bude - zatiaľ predbežne - od 1. januára.Potrebný je tiež súhlas Európskeho parlamentu, ktorý na prijatie dokumentu do konca roka už nemal dostatok času. Rozpravu o dohode začne o niekoľko týždňov - v januári - a hlasovanie sa očakáva vo februári alebo v marci.Dohoda o obchode a spolupráci Európskej únie a Spojeného kráľovstva, ktorá má takmer 1250 strán, upravuje ich hospodárske vzťahy od 1. januára. Jej uzavretie umožnilo, aby obchod medzi oboma stranami pokračoval bez ciel a s čo možno najmenšími bariérami aj po prelome roka, keď Británia opustí jednotný trh Európskej únie. Dokument upravuje aj ďalšie témy - napríklad rybolov či spoluprácu v oblasti energetiky, dopravy, justície a polície.