Parlament v Kanade chce zakázať terapie týkajúce sa zmeny orientácie

Ottawa 2. decembra (TASR) - Poslanci dolnej snemovne kanadského parlamentu v stredu jednomyseľne schválili zákaz tzv. konverzných terapií, ktorých cieľom je zmena pohlavnej orientácie či rodovej identity príslušníkov komunity LGBT. Stalo sa tak po tom, čo sa nepodarilo presadiť dva predošlé pokusy o zákaz tejto praxe, informovala agentúra AFP.



Za posledné dva roky predstavila Liberálna strana premiéra Justina Trudeaua viaceré verzie návrhu tohto zákona, avšak nepodarilo sa ich schváliť ešte predtým než bol v auguste rozpustený parlament pred septembrovými predčasnými voľbami. Hoci dolná snemovňa v júni predošlý návrh schválila, do Senátu sa už nedostal.



Pozmenený návrh zákona musí ešte schváliť Senát. Neočakáva sa však, že by tak neurobil. Ak by niekto inú osobu vystavil konverznej terapii, hrozilo by mu za to na základe tohto zákona do päť rokov väzenia.



"Je to významný deň pre Kanaďanov," povedal novinárom bezprostredne po hlasovaní minister spravodlivosti David Lametti. Zdôraznil, že tento krok je dôležitý preto, aby ľudia "milovali, koho milovať chcú" a tiež z hľadiska "sebavyjadrenia, pochopenia samého seba, toho, akí sú a akí chcú byť".



Minister turizmu Randy Boissonnault, ktorý je poradcom premiéra pre otázky LGBT, v reakcii uviedol, že prax takýchto terapií "sa diala a stále sa deje v tmavých miestach našej krajiny a musí sa skončiť". "Nikto nemôže súhlasiť s mučením," apeloval.



Konverzná terapia je pojem zastrešujúci intervenciu zameranú na zmenu sexuálnej orientácie či rodovej identity. Založená je na pochybnom tvrdení, že takáto zmena je možná.



Vo viacerých krajinách sveta sa konverzné terapie praktikujú aj v súčasnosti, pričom jedinci sú vystavovaní bitkám, znásilňovaniu, elektrošokom, verbálnemu ponižovaniu či ďalším formám fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia, píše sa v nezávislom posudku pre Organizáciu Spojených národov.