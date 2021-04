Dolné Rakúsko otvorí 10. mája očkovanie pre všetkých od 16 rokov

Sankt Pölten 28. apríla (TASR) - Dolné Rakúsko ako prvá spolková krajina umožní od 10. mája rezerváciu termínov na očkovanie proti novému koronavírusu pre všetky vekové skupiny od 16 rokov. Informovala o tom v stredu agentúra APA.



Od 3. mája sa budú môcť na očkovanie registrovať osoby nad 50 rokov, od 5. mája ľudia nad 40 rokov, od 7. mája osoby nad 30 rokov a od 10. mája všetci občania nad 16 rokov. Celkovo bude k dispozícii 326.000 nových termínov, pričom záujemcovia by mali byť zaočkovaní do polovice, resp. konca júna.



Momentálne môžu o termín očkovania žiadať záujemcovia starší ako 57 rokov. Vzhľadom na zvýšené dodávky očkovacích látok sa rýchlosť vakcinácie v Dolnom Rakúsku zrýchľuje. Dosiaľ tam podali 580.000 dávok vakcín, z toho 413.000 osôb dostalo prvú dávku, uviedol telerozhlas ORF.



V Dolnom Rakúsku sa najviac očkuje vakcínami od firiem Pfizer/BionNTech, Moderna, na treťom mieste je spoločnosť AstraZeneca. Najskôr v polovici mája by mala prísť i prvá dodávka vakcín od firmy Johnson & Johnson.