Dolné Rakúsko vyhlásili pre povodne za oblasť katastrofy

Viedeň/Praha 15. septembra (TASR) - Spolkovú krajinu Dolné Rakúsko, ktorá obklopuje hlavné mesto Viedeň, vyhlásili za oblasť katastrofy v súvislosti s dramatickým vzostupom hladín viacerých riek z dôvodu neutíchajúceho silného dažďa. TASR informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.



"Situácia sa zhoršuje v dôsledku masívneho dažďa v celej krajine," uviedol zástupca krajinského hajtmana Stephan Pernkopf pre rakúsku agentúru APA. Varoval zároveň pred "masívnymi povodňami" a dodal, že na niektorých miestach, kde je pôda úplne premočená, môže dôjsť aj k zosuvom.



V Rakúsku sú zaplavené aj cesty, uvádza DPA. V niektorých obciach severne od Viedne museli hasiči tamojších obyvateľov v noci na nedeľu zachraňovať po tom, čo v dôsledku povodní uviazli vo svojich domoch. Jedného vodiča museli zachrániť po tom, čo autom vošiel do vôd rieky Pielach západne od Viedne, ktorá sa vyliala z brehov.



Hasiči museli v niektorých oblastiach použiť gumené člny. Ľudí bývajúcich blízko riek úrady požiadali, aby svoje domovy opustili.



Vyhlásením zóny za oblasť katastrofy majú úrady rozšírené právomoci na nariadenie evakuácie, spresňuje DPA. Vo Viedni došlo k čiastočnému zastaveniu dopravy na dvoch linkách metra z preventívnych dôvodov.



Situácia je vážna predovšetkým v oblastiach okolo riek Kamp a Krems, ktoré sa vlievajú do Dunaja. Očakáva sa, že sa priehrada Ottenstein na rieke Kamp vyleje z brehov v priebehu nedele, čo by výrazne skomplikovalo situáciu na dolnom toku spomenutej rieky.



Situácia je vážna aj v Českej republike; starosta pohraničného mesta Český Těšín v noci na nedeľu nariadil evakuáciu tisícov obyvateľov centra mesta po tom, čo hrozilo, že sa rieka Opava vyleje zo svojich brehov.



V meste Opava, ktoré leží na rovnomennej rieke, už predtým opustili svoje domovy ďalšie tisíce ľudí z dôvodu akútnej hrozby povodne. Situácia je v tomto meste nakoniec horšia, než sa očakávalo; bola prekročená storočná voda, informoval server iDNES.cz. Medzi ohrozenými oblasťami v meste je aj štvrť s najvyššími výškovými budovami. Ľudí museli evakuovať do bezpečia aj v Krnove a ďalších mestách. Kritickú situáciu hlási aj Jesenník a okolité obce, ktoré zostali úplne odrezané od sveta.



Voda z rozbúrenej rieky Odra zaplavuje ďalšie ulice aj v meste Ostrava, uviedla tamojšia polícia. Celkovo bolo v dôsledku počasia v celom Česku bez elektriny zhruba 260.000 domácností.



Dážď podľa predpovedí v krajine neustane skôr než v pondelok.