Dom poradcu Zelenského bol v noci terčom útoku

Kyjev 22. októbra (TASR) - Ukrajinská polícia v piatok zadržala 25-ročného muža, ktorý v noci hodil zápalnú fľašu smerom k domu poradcu prezidenta Volodymyra Zelenského.



Ako informovala agentúra AFP, útok na zástupcu vedúceho prezidentskej administratívy Ihora Žovkvu bol druhým podobným v priebehu niekoľkých týždňov. Koncom septembra sa terčom paľby zo strelnej zbrane stalo auto, v ktorom sa nachádzal ďalší Zelenského poradca Serhij Šefir.



Polícia v piatok informovala, že 25-ročný podozrivý bol zadržaný okolo 04.00 h miestneho času po tom, ako do dvora Žovkvovho domu v Kyjeve hodil fľašu s horľavou zmesou.



Zelenského hovorca Serhij Nykyforov v rozhovore pre ukrajinskú televíziu spresnil, že incident sa zaobišiel bez zranených.



Podľa polície bol útočníkom bezdomovec, ktorý na internete našiel inzerát na vykonanie tohto s ponúkanou odmenou 4000 dolárov.



Prezidentská kancelária podľa Nykyforova dúfa, že sa podarí rýchlo identifikovať osoby, ktoré si útok objednali, zistiť ich motív a postaviť páchateľov pred súd.



Streľba na auto so Šefirom bola jedným z najzávažnejších pokusov o atentát v novodobých dejinách Ukrajiny. Došlo k nej po tom, ako 43-ročný Zelenskyj prisľúbil, že na Ukrajine "reštartuje politický systém a vyrovná s vplyvom mocných oligarchov".



Streľba na Šefirovo auto mohla byť odvetou za zákon, ktorý oligarchom de facto zakázal miešať sa do politiky a ukrajinský parlament ho schválil deň po útoku.