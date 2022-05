Dom skladateľa Verdiho je na predaj

Rím 30. mája (TASR) - Niekdajší dom svetoznámeho talianskeho skladateľa Giuseppeho Verdiho je na predaj. Doteraz sa čiastočne využíval ako múzeum, zatiaľ čo oň viedli spor skladateľovi dedičia. TASR správu prevzala z denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na vyhlásenie Verdiho rodiny.



Giuseppe Verdi dal postaviť dom pri meste Busseto v severotalianskej provincii Emilia Romagna v roku 1848.



Po dokončení v ňom bývali Verdiho rodičia a neskôr i sám skladateľ, ktorý sa doň prisťahoval so svojou druhou manželkou Giuseppinou Strepponiovou a býval v ňom polstoročie až do svojej smrti v roku 1901.



Nehnuteľnosť, známa pod názvom Villa Verdi, v súčasnosti vlastnia a zároveň čiastočne obývajú štyria súrodenci. Ide o potomkov Verdiho sesternice Marie Filomeny Verdiovej, ktorú skladateľ so svojou manželkou vychovali ako vlastnú dcéru.



Za posledných 20 rokov sa však dedičia nevedeli zhodnúť na tom, čo bude s Villou Verdi ďalej. Ani jeden z nich si totiž nemohol dovoliť budovu kúpiť a vyplatiť zvyšných troch. Preto sa rozhodli dom predať vrátane niektorých skladateľových diel, kníh, obrazov, postele a ďalších osobných vecí.



Od roku 2010 nehnuteľnosť spravoval Angiolo Carrara Verdi, ktorý niektoré miestnosti sprístupnil návštevníkom ako múzeum. "Bolo to len otázkou času. Je mi ľúto, že sme sa nedohodli a dom musel postihnúť takýto koniec," uviedol Carrara Verdi pre miestnych novinárov. Dodal, že sám skladateľ si vraj želal, aby dom zostal obývaný, preto dúfa, že sa po odkúpení novým majiteľom "nepremení na chladné múzeum".



Podľa Guardianu pôjde Villa Verdi pravdepodobne do dražby, pričom má na ňu predkupné právo Talianska republika.



Giuseppe Verdi bol jeden z najznámejších hudobných skladateľov na svete. Na konte má okrem iného aj operné diela La Traviata, Nabucco, Aida či Otello.