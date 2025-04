Dom sudkyne z kauzy Le Penovej, stráži polícia

Paríž 1. apríla (TASR) - Pred domom sudkyne, ktorá v pondelok odsúdila francúzsku krajne pravicovú političku Marinu Le Penovú na štyri roky väzenia a zakázala jej uchádzať sa o volenú funkciu, hliadkuje polícia. S odvolaním sa na francúzske ministerstvo zahraničných vecí to v utorok napísal spravodajský web Politico, uvádza TASR.



Podľa francúzskych médií sudkyňa Bénédicte de Perthuis dostala „veľké množstvo správ obsahujúcich jasne vyjadrené vyhrážky voči svojej osobe“.



De Perthuis predsedala trojčlennému súdnemu senátu, ktorý v pondelok 31. marca vyniesol kontroverzný rozsudok nad Le Penovou po procese za spreneveru finančných prostriedkov Európskeho parlamentu.



Marine Le Penová bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volených funkcií.



Po vynesení rozsudku Le Penovej spojenci v celej Európe aj na druhom brehu Atlantiku odsúdili rozhodnutie súdu ako nedemokratické, pričom prezident Spojených štátov Donald Trump označil rozsudok za „veľmi veľkú vec“. Samotná Le Penová v pondelok vo francúzskej televízii povedala, že sudkyňa de Perthuis urobila „politické rozhodnutie“ a porušila zákon.



Niekoľko hodín po vynesení rozsudku francúzske médiá informovali, že členovia senátu v tejto kauze čelia vyhrážkam. Vzápätí na to francúzska Najvyššia súdna rada (CSM) vyjadrila svoje znepokojenie v súvislosti s „búrlivými reakciami“ na rozsudok v prípade Le Penovej. Minister spravodlivosti Gérald Darmanin na sieti X napísal, že takéto konanie je v demokracii neprijateľné a je znepokojujúce i pre nezávislosť súdnictva.