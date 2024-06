Dom v ktorom žila Marilyn Monroe, vyhlásili za kultúrnu pamiatku

Los Angeles 27. júna (TASR) - Mestskí poslanci v Los Angeles v stredu jednomyseľne schválili vyhlásenie niekdajšieho domu legendárnej americkej herečky Marilyn Monroe za historickú kultúrnu pamiatku. Zmarili tak snahy súčasných vlastníkov o jeho zbúranie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hollywoodska ikona žila v tomto dome posledných šesť mesiacov svojho života - až do smrti na predávkovanie barbiturátmi v roku 1962. Jednoposchodovú rezidenciu s rozlohou 3000 metrov štvorcových kúpila v tom roku krátko po rozvode s dramatikom Arthurom Millerom.



Nehnuteľnosť v luxusnej štvrti Brentwood vlani kúpila bohatá dedička Brinah Milsteinová a jej manžel Roy Bank, producent televíznej reality show, za 8,35 milióna dolárov.



Tento pár zároveň vlastní susedný dom a mal v úmysle obe nehnuteľnosti spojiť, čo by si vyžadovalo zbúranie domu Monroe. Vlani im udelili povolenie povolenie na demoláciu, čo však vyvolalo rozruch a miestni politici v Los Angeles urýchlene konali, aby mala budova štatút chránenej pamiatky.



Súčasní majitelia preto mesto zažalovali za "nezákonné a protiústavné konanie". Tvrdili, že Monroe v dome žila príležitostne "iba" šesť mesiacov a že predchádzajúci vlastníci ho zmenili na nepoznanie od pôvodného stavu. Ich námietky však v stredu zamietli a budovu vyhlásili za historickú kultúrnu pamiatku.



"V histórii a kultúre pravdepodobne neexistuje žena, ktorá by zaujala verejnosť tak ako Marilyn Monroe. Aj po toľkých rokoch jej príbeh stále rezonuje a inšpiruje mnohých z nás," uviedla poslankyňa Traci Parková.