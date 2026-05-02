< sekcia Zahraničie
Domáca filmová veda je bohatšia o publikáciu Slovenský strihový film
Čitateľom ponúka alternatívny pohľad na dejiny slovenského filmu z perspektívy vývoja strihovej formy dokumentárneho žánru z obdobia rokov 1938 - 2025.
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Oblasť domácej filmovej vedy obohatila publikácia Slovenský strihový film. Jej autor Martin Palúch prináša nový pohľad na dejiny slovenského filmu z pohľadu vývoja strihovej formy diela, sleduje v nej historickú líniu aj teoretickú reflexiu kompilačného filmu. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).
Publikáciu oficiálne uviedli do života počas aprílovej prehliadky Dni archívneho filmu v Banskej Bystrici, dnes je dostupná online i na pultoch kníhkupectiev. Čitateľom ponúka alternatívny pohľad na dejiny slovenského filmu z perspektívy vývoja strihovej formy dokumentárneho žánru z obdobia rokov 1938 - 2025. Zameriava sa na filmové diela, ktoré vznikli využitím archívnych filmových záberov, ich rekompozíciou a novým významovým usporiadaním.
„Publikácia v chronologickom slede odkrýva spôsoby práce s archívnym materiálom v priebehu dejín slovenskej kinematografie,“ približuje filmový teoretik Martin Palúch. „Všíma si tvorivé postupy a využitia archívov pri re-interpretáciách historických udalostí, ako sú Slovenské národné povstanie, obdobie vojnovej Slovenskej republiky alebo invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968,“ dodáva s tým, že dielo neobchádza ani formálne experimentovanie či vyslovene inovatívne postupy, ktoré tvorcovia použili najmä v celovečernej dokumentárnej tvorbe, ale aj v krátkom strihovom filme.
Pri skúmaní strihových praktík sa autor zameral aj na propagandistický potenciál filmov. Osvetľuje politické zámery, pre ktoré filmy vznikli, popisuje ciele, ktoré mali naplniť, aby recyklované kontexty účelne vplývali na dobových recipientov. „Počas dvoch totalít, keď hlavným producentom filmu bol štát, sa predstavy o interpretácii histórie natoľko dynamicky v čase menili, že niektoré strihové projekty strácali v krátkom čase na aktuálnosti a ich obsah sa musel meniť, upravovať, revidovať podľa požiadaviek dobovej politickej reprezentácie,“ vysvetľuje Palúch.
Ako príklad uvádza film Paľa Bielika Za slobodu (1945), ktorý „obsahoval autentické zábery z Povstania, ale po ideologickej stránke nevyhovoval predstavám komunistickej vlády po jej nástupe k moci v roku 1948“. „Preto vznikol v roku 1955 rovnomenný film v réžii Stanislava Barabáša, ktorý spĺňal požiadavky doby, pričom čerpal zábery práve z Bielikovho filmu. O ďalších desať rokov sa politická situácia natoľko zmenila, že sa téma SNP musela prepracovať opäť a takto to pokračovalo dokola až do súčasnosti,“ objasnil.
Publikácia Slovenský strihový film vyšla na 189 stranách, jej súčasťou je register mien a filmov, zoznam použitej literatúry a fotografií. Vydali ju SFÚ a Ústav divadelnej a filmovej vedy, Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied (SAV).
