Domáce zvieratá v Španielsku budú súčasťou rozvodových konaní

Madrid 6. januára (TASR) - Španielsko rozhodlo, že podobne ako v prípade detí by sa manželia v prípade rozvodu mali v niektorých prípadoch podeliť aj o opatrovníctvo domácich miláčikov. Informovala o tom agentúra AFP.



Nový zákon, ktorý vstúpil do platnosti v stredu, po prvý raz uznáva domáce zvieratá ako "živé, cítiace bytosti", a nie len ako veci.



V dôsledku toho musia tamojšie rodinné súdy pri rozhodovaní o tom, kto si ponechá spoločného psa, mačku, korytnačku alebo vtáka, brať do úvahy "blaho zvieraťa", ako aj potreby rodiny.



Španielsko je podľa AFP ďalšou európskou krajinou, ktorá uznala zvieratá za vnímajúce bytosti. Legislatíva, ktorú vypracovali vládnuci socialisti a ich ľavicoví koaliční partneri zo strany Podemos, má za cieľ ukončiť právne spory o tom, kto si po rozchode nechá domáce zvieratá.



Nová španielska právna norma stanovuje, že majitelia musia "zaručiť" pohodu domáceho maznáčika a že ak niektorý z manželov kruto zaobchádzal so zvieratami, môže prísť o starostlivosť o zviera.



Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa španielsky občiansky zákonník, tiež vyžaduje, aby súdy pri urovnávaní sporov o tom, kto si ponechá domáceho maznáčika, zohľadnili dobré životné podmienky zvieraťa.