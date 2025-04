Dombrovskis: EÚ sa nevzdá partnerstva so Spojenými štátmi

Washington 23. apríla (TASR) - Európska únia sa nezriekne svojich dôležitých obchodných väzieb so Spojenými štátmi napriek neistote vyplývajúcej z colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa, vyhlásil v stredu na fóre vo Washingtone eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Eurokomisár zdôraznil, že „Európska únia sa nevzdáva nášho najbližšieho, najhlbšieho a najdôležitejšieho partnerstva so Spojenými štátmi“. Obe strany sa budú pravdepodobne ešte viac potrebovať v čoraz konfliktnejšom a konkurenčnejšom svete, myslí si Dombrovskis.



Euroblok však podľa jeho slov bude okrem prehlbovania existujúcich partnerstiev tiež uzatvárať nové spolupráce po celom svete s cieľom diverzifikovať a posilniť hospodársku bezpečnosť EÚ.



Trump zaviedol na obchodných partnerov začiatkom apríla takzvané recipročné clá na dovoz do USA. Tie vzápätí v stredu 9. apríla odložil o 90 dní pre väčšinu krajín s výnimkou Číny. Trump chcel na dovoz z EÚ uvaliť 20-percentné clá. Keďže ich však odložil, Európska únia tiež pozastavila odvetné kroky a snaží sa o dohodu.



Americký prezident sa cielene zameral aj na konkrétne sektory v EÚ, keď okrem dovozu automobilov zaviedol 25-percentné clá tiež na oceľ a hliník. Brusel dúfa, že Trump môže po dohode tieto clá zrušiť.



V oblasti bezpečnosti a obrany európskeho kontinentu má Trump podľa Dombrovskisa pravdu, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť. Vo svojom prejave eurokomisár zároveň vyjadril podporu Ukrajine v boji proti ruskej agresii a zdôraznil potrebu dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier.