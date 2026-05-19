Dombrovskis: Štáty G7 sa nie vždy zhodnú, dôkazom sú sankcie na Rusko
Autor TASR
Paríž 19. mája (TASR) - Členské krajiny zoskupenia G7 sa nezhodujú vo všetkom, ako dokazuje predĺženie výnimky zo sankcií voči Rusku, uviedol v utorok eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis a kritizoval toto rozhodnutie. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Americký minister financií Scott Bessent v pondelok predĺžil platnosť výnimky na nákup sankcionovanej ruskej ropy a ropných produktov dopravovaných tankermi. Niekoľko krajín podľa zdroja agentúry Reuters žiadalo Spojené štáty, aby výnimku predĺžili v rámci snahy zmierniť dôsledky nedostatku dodávok ropy a vysokých cien vyvolané uzavretím Hormuzského prielivu Iránom.
Dombrovskis označil G7 ako fórum na spoluprácu a diskusiu medzi podobne zmýšľajúcimi spojencami. „No, nie vždy sa vo všetkom zhodneme na 100 percent, a toto je, žiaľ, jedna z tých tém,“ povedal v súvislosti s predĺžením výnimky o ďalších 30 dní.
Ocenil spoločné vyhlásenie po zasadnutí G7 a uviedol, že stretnutie ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk bolo úspešné.
Ministri financií krajín G7 (USA, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Kanada a Japonsko) a ich partneri (Brazília, Sýria, Spojené arabské emiráty, Katar, Keňa a Južná Kórea) sa v utorok v Paríži zaoberali globálnou ekonomickou nerovnováhou a potrebou posilniť medzinárodnú spoluprácu v „roztrieštenejšej“ geopolitickej situácii.
