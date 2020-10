Dombrovskis:Obchodné vzťahy s USA by boli ľahšie s prezidentom Bidenom

Brusel 2. októbra (TASR) - Obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi by boli jednoduchšie, keby prezidentské voľby v USA vyhral kandidát Demokratickej strany Joe Biden. V piatok to pred poslancami Európskeho parlamentu uviedol úradujúci komisár EÚ pre obchod a podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis. Informovala o tom agentúra Reuters.



Medzi Spojenými štátmi a EÚ panujú v oblasti obchodu výrazné názorové nezhody. Spory sa týkajú štátnych dotácií pre výrobcov lietadiel, zavedenia digitálnej dane pre veľké technologické firmy či užitočnosti Svetovej obchodnej organizácie (WTO). EÚ navyše stále čelí americkým clám na oceľ a hliník.



"S novou administratívou by to pravdepodobne bolo ľahšie, vláda prezidenta Donalda Trumpa bohužiaľ koná v oblasti obchodu jednostranne, čo vytvára veľa napätia a problémov," odpovedal Dombrovskis na otázku, ako sa Brusel pripravuje na prezidentské voľby v USA. Avšak dodal, že EÚ si želá silné transatlantické vzťahy a s Washingtonom bude spolupracovať bez ohľadu na výsledok volieb.



Dombrovskis nahradil 8. septembra na poste eurokomisára pre obchod Íra Phila Hogana, avšak jeho rolu musia ešte schváliť poslanci EP, ktorí ho v súčasnosti vypočúvajú.



Podpredseda EK ďalej hovoril o obchodnej dohode s Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom, ktoré patria do juhoamerického združenia Mercosur. Dohodu kritizovali environmentálni aktivisti, ktorí obviňujú brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara z povzbudzovania odlesňovania v oblasti Amazónie.



"K ratifikácii dohody môžeme pristúpiť až vtedy, keď krajiny zo združenia Mercosur preukážu zmysluplné výsledky v oblasti odlesňovania a záväzkov, ktoré pre ne vyplývajúcich z parížskej (klimatickej) dohody," povedal Dombrovskis.