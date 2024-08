Doménu HarrisWalz.com predali za 15.000 dolárov, pôvodne stála 9

Washington 13. augusta (TASR) - Americký právnik Jeremy Green Eche získal 15.000 dolárov za webovú stránku HarrisWalz.com, ktorú v roku 2020 kúpil za deväť dolárov.



Ako v utorok informoval web France Info, americké médiá túto transakciu považujú za dobrý obchod, ktorého výsledok však nie je náhodný, pretože Eche sa ako právnik špecializuje na ochranné známky.



Sám seba opisuje ako "cybersquattera" – človeka, ktorý si kúpi doménu alebo názov webovej stránky s menom alebo značkou niekoho iného za veľmi málo peňazí v nádeji, že ju predá za oveľa viac. Každá takáto lokalita sa musí každý rok obnovovať za niekoľko dolárov.



V roku 2020 počas demokratických primárok Eche stavil na Kamalu Harrisovú, ktorá napokon v prezidentských voľbách tvorila tandem s ich víťazom Joeom Bidenom a stala sa viceprezidentkou Spojených štátov.



Právnik kúpil ešte niekoľko domén tak, že vytvoril kombinácie mena Harrisovej s menami rôznych politických osobností vrátane guvernéra štátu Minnesota Tima Walza, ale napr. aj guvernéra Illinois Jaya Roberta Pritzkera a pensylvánskeho senátora Johna Fettermana.



Pokúsil sa kúpiť i doménu HarrisShapiro.com pre prípad, že by si Harrisová ako kandidáta na post viceprezidenta vybrala guvernéra Pensylvánie Josha Shapira. Táto kombinácia mien však už bola zaregistrovaná i zakúpená.



Stránka HarrisWalz.com sa predala začiatkom augusta v aukcii za 15.000 dolárov. Jej kupec si neželal prezradiť svoju identitu, ale podľa Echea je to "Američan, ktorý podporuje kampaň Kamaly Harrisovej". Doménu chcel kúpiť "skôr, než sa dostane do nesprávnych rúk".



Bol to totiž práve Eche, kto v roku 2016 ponúkol tímu demokratky Hillary Clintonovej doménu ClintonKaine.com, pričom za ňu pýtal tiež 15.000 dolárov. Clintonovej štáb ponuku odmietol. Záujem však prejavili ľudia okolo jej republikánskeho protikandidáta Donalda Trumpa, ktorí ju následne používali na šírenie nepravdivých informácií o Clintonovej.



Eche vtedy svoju transakciu bránil tým, že nevedel, komu stránku predáva. Dodal, že potom dostával nenávistné správy na sieťach LinkedIn a Instagram.