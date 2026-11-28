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Dominanty krajských miest sa 1. decembra rozžiaria načerveno
Samosprávy rozsvietia napríklad UFO na Moste SNP v Bratislave, Mestské radnice v Trnave a Prešove, Chrenovský most v Nitre.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Dominanty ôsmich krajských miest sa 1. decembra pri príležitosti Svetového dňa AIDS rozžiaria načerveno. Takto nasvietené bude okrem mestských budov aj sídlo Košického samosprávneho kraja. TASR o tom informoval riaditeľ združenia HIV/AIDS Slovensko, ktoré iniciatívu organizuje, Nino Koller.
„Ľudia žijúci s HIV dnes vďaka modernej medicíne môžu viesť plnohodnotný život. Napriek tomu sú stále vystavení predsudkom, diskriminácii a odmietaniu, ktoré nemajú opodstatnenie v súčasných vedeckých poznatkoch. Je neprijateľné, aby v 21. storočí človek musel skrývať svoj zdravotný stav len preto, aby neprišiel o prácu, vzťahy alebo rešpekt svojho okolia. Dôstojnosť, prijatie a rovnaké zaobchádzanie nesmú byť podmienené zdravotným stavom človeka. Svetový deň AIDS je preto aj výzvou pre celú spoločnosť, aby prestala vnímať ľudí cez ich diagnózu,“ vyhlásil Koller.
Samosprávy rozsvietia napríklad UFO na Moste SNP v Bratislave, Mestské radnice v Trnave a Prešove, Chrenovský most v Nitre, mestskú vežu v Trenčíne, Hodinovú vežu v Banskej Bystrici, Kostol Obrátenia svätého Pavla v Žiline či Dóm svätej Alžbety v Košiciach.
Organizácia okrem toho zorganizovala program v bratislavskom Pistoriho paláci, ktorý má 1. decembra prostredníctvom zážitkov, umenia, hudby a vzdelávania priblížiť život ľudí s HIV, upozorniť na dôsledky stigmatizácie a predsudkov a podporiť otvorenosť, prijatie a solidaritu.
„Ľudia žijúci s HIV dnes vďaka modernej medicíne môžu viesť plnohodnotný život. Napriek tomu sú stále vystavení predsudkom, diskriminácii a odmietaniu, ktoré nemajú opodstatnenie v súčasných vedeckých poznatkoch. Je neprijateľné, aby v 21. storočí človek musel skrývať svoj zdravotný stav len preto, aby neprišiel o prácu, vzťahy alebo rešpekt svojho okolia. Dôstojnosť, prijatie a rovnaké zaobchádzanie nesmú byť podmienené zdravotným stavom človeka. Svetový deň AIDS je preto aj výzvou pre celú spoločnosť, aby prestala vnímať ľudí cez ich diagnózu,“ vyhlásil Koller.
Samosprávy rozsvietia napríklad UFO na Moste SNP v Bratislave, Mestské radnice v Trnave a Prešove, Chrenovský most v Nitre, mestskú vežu v Trenčíne, Hodinovú vežu v Banskej Bystrici, Kostol Obrátenia svätého Pavla v Žiline či Dóm svätej Alžbety v Košiciach.
Organizácia okrem toho zorganizovala program v bratislavskom Pistoriho paláci, ktorý má 1. decembra prostredníctvom zážitkov, umenia, hudby a vzdelávania priblížiť život ľudí s HIV, upozorniť na dôsledky stigmatizácie a predsudkov a podporiť otvorenosť, prijatie a solidaritu.