Domingo: Moje vyhlásenie k ženám bolo nesprávne interpretované

Madrid 27. februára (TASR) - Španielsky operný spevák Plácido Domingo, čeliaci už niekoľko mesiacov obvineniam zo sexuálneho obťažovania žien, vo štvrtok revidoval svoje vyhlásenie z utorka, v ktorom prebral plnú zodpovednosť za svoje konanie a dotyčným ženám sa ospravedlnil za spôsobenú bolesť.



Toto Domingovo vyhlásenie malo za následok, že španielske ministerstvo kultúry zrušilo jeho vystúpenia v madridskom divadle Zarzuela naplánované na máj tohto roku.



Španielsky minister kultúry José Manuel Rodríguez Uribes v stredu novinárom vysvetlil, že po Domingovom utorkovom vyhlásení sa situácia zmenila. "Bola tu prezumpcia neviny," uviedol minister, ktorý objasnil, že "v okamihu, keď Domingo povedal, že sa to skutočne stalo - a hovoríme o vážnych udalostiach týkajúcich sa mnohých žien - rozhodli sme sa, že s ním nemôžeme pokračovať a aj sme mu to oznámili."



Domingo však následne vo štvrtok vyhlásil, že jeho slová z utorka boli zle interpretované.



"Mám pocit, že musím vydať ďalšie vyhlásenie, aby som napravil mylný dojem vyvolaný mojím ospravedlnením," uviedol barytonista, ktorý vo vyhlásení z utorka písal, že ho "veľmi mrzí bolesť", ktorú ženám spôsobil, pričom však explicitne nepotvrdil žiadne zo vznesených obvinení zo sexuálneho obťažovania.



"Viem, čo som neurobil, a znova to odmietam. Nikdy som sa k nikomu nesprával agresívne a nikdy som neurobil nič, čo by niekomu bránilo v kariére alebo ju ovplyvnilo," deklaroval Domingo.



Dodal, že "naopak, za 50 rokov svojej kariéry v opere pracoval na podpore kariéry nespočetných spevákov".



"Ospravedlňujem sa úprimne a z hĺbky srdca všetkým kolegom, ktorých som akýmkoľvek spôsobom ublížil, slovom či činom. Ako som už mnohokrát demonštroval, nikdy som nemal v úmysle ublížiť niekomu alebo ho uraziť," vyhlásil Domingo.



Domingo vo štvrtok potvrdil, že sa vzdal aj účinkovania v opere La Traviata uvádzanej v madridskom divadle Teatro Real, kde mal účinkovať päťkrát od 9. do 23. mája.



Avizoval, že takto bude postupovať aj v prípade ďalších divadiel a operných domov, ak by mali mať problémy s jeho angažovaním do predstavení.



Agentúra AP vlani v auguste zverejnila správu o deviatich ženách, ktoré tvrdili, že ich Domingo obťažoval - vnucoval im svoje bozky, obchytával a hladkal. Dochádzalo k tomu údajne od konca 80. rokov. Agentúra potom v septembri zverejnila ďalšiu správu, v ktorej sa za obete obťažovania Domingom označilo ďalších 11 žien.



Domingo doteraz všetky obvinenia z obťažovania žien popieral, pričom ich označoval za "nepresné" a tvrdil, že všetky jeho interakcie a vzťahy so ženami boli "vždy vítané a konsenzuálne".



V dôsledku týchto obvinení sa však Domingo v októbri 2019 vzdal postu generálneho riaditeľa opery v Los Angeles, ktorý zastával od roku 2003. Zrušil aj účinkovanie v Metropolitnej opere v New Yorku a scénické predstavenie naplánované na apríl tohto roku v Japonsku pred olympijskými hrami v Tokiu. Domingove vystúpenia zrušili aj Philadelphia Orchestra a opera v San Franciscu. Opera v Dallase odvolala jeho koncert naplánovaný na marec tohto roku.



Na rozdiel od Spojených štátov, kde sa jeho kariéra už fakticky skončila, Domingo stále úspešne účinkuje v celej Európe. Vlani v lete zažil ovácie na festivale v rakúskom Salzburgu a na jeseň spieval aj v Zürichu, Moskve či Valencii.