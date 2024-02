Dominguez: Organizácia IMO pracuje na vyriešení krízy v Červenom mori

Londýn 11. februára (TASR) - Medzinárodná námorná organizácia OSN (IMO) "neúnavne" pracuje na vyriešení krízy v Červenom mori, ktorá vážne narušuje medzinárodnú prepravu tovaru. Pre agentúru AFP to uviedol jej šéf Arsenio Dominguez, píše TASR.



IMO pracuje na tom, aby zabezpečila, že "strany budú pokračovať v rozhovore, aby sa situácia ďalej nezhoršovala a mohli sme sa vrátiť do bezpečného námorného prostredia", uviedol Dominguez. "Neúnavne pracujeme na koordinácii opatrení, ktoré povedú k riešeniu," dodal z londýnskeho sídla IMO.



Húsíovia útočia na lode v Červenom mori od novembra minulého roka. Jemenskí povstalci ich odôvodňujú solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Stupňovanie útokov na nákladné lode viedlo k náletom britských a amerických lietadiel, ktoré zničili desiatky vojenských cieľov v Jemene.



Región je kľúčový pre medzinárodnú prepravu tovaru, pričom približne 12 percent svetového námorného obchodu bežne prechádza cez úžinu Báb al-Mandab. Mnohí majitelia lodí pre útoky presmerovali svoje lode plaviace sa okolo Afriky tak, aby sa vyhli Červenému moru.



Podľa Domingueza "nejde o ideálne riešenie", keďže to zvyšuje náklady na prepravu a v konečnom dôsledku aj samotnú cenu nákladu. Zvýšila sa tiež spotreba paliva a posádka musí stráviť ďalšie dni na mori.