Dominikánska republika a USA zaistili loď, ktorá mala pašovať kokaín
Vzhľadom na koncentráciu vojenskej sily vo vodách pri pobreží Venezuely sa objavili dohady, či sa vláda USA nepokúsi dosiahnuť zmenu režimu v Caracase.
Autor TASR
Santo Domingo 16. novembra (TASR) - Úrady v Dominikánskej republike v sobotu oznámili, že počas spoločnej operácie so Spojenými štátmi zaistili približne 500 kilogramov kokaínu z lode, ktorú zadržali pri pobreží krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dominikánska národná protidrogová agentúra (DNCD) vo svojom vyhlásení uviedla, že akcia bola súčasťou americkej operácie Southern Spear zameranej na boj proti pašovaniu drog v Karibiku.
Americké sily v tejto oblasti v posledných týždňoch potopili približne 20 lodí podozrivých z pašovania drog. Útoky si vyžiadali smrť asi 80 ľudí.
DNCD uviedla, že pri akcii úzko spolupracovala s americkou protidrogovou agentúrou DEA. „Jednotky vykonali rozsiahlu operáciu zo vzduchu, mora a pevniny s cieľom zadržať niekoľko osôb“, ktoré sa blížili k dominikánskemu pobrežiu „na plavidle prevážajúcom významnú zásielku údajných narkotík“, uviedla DNCD.
Tamojšie úrady zadržali dvoch štátnych príslušníkov Dominikánskej republiky a z osem metrov dlhého člna bolo zaistených 484 balíkov s takmer 500 kilogramami kokaínu, dodala dominikánska agentúra.
Operácia Southern Spear, ktorej spustenie vo štvrtok oznámil americký minister obrany Pete Hegseth, je súčasťou nasadenia amerických vojnových lodí a lietadiel vo vodách regiónu Latinskej Ameriky, s cieľom bojovať proti plavidlám prevážajúcim drogy, ktoré podľa Washingtonu prevádzkujú „narkoteroristické“ kartely.
