Dominikánska republika obvinila majiteľov klubu kde zahynulo 236 ľudí
Autor TASR
Santo Domingo 8. novembra (TASR) - Prokuratúra v Dominikánskej republike v piatok vzniesla obvinenia proti majiteľom nočného klubu, v ktorom začiatkom tohto roka pri zrútení strechy zahynulo 236 ľudí, informovala agentúra AFP. Obvinení sú z neúmyselného zabitia a ďalších trestných činov,
Strecha klubu Jet Set v hlavnom meste Santo Domingo sa zrútila ráno 8. apríla počas koncertu interpreta hudobného žánru merengue Rubbyho Péreza, ktorý je jednou z obetí tejto tragédie.
Prokuratúra tvrdí, že majitelia klubu - súrodenci Antonio a Maribel Espaillatovci - preťažili strechu objektu tým, že na ňu dali nainštalovať klimatizačné zariadenia a nádrže na vodu. Ignorovali pritom varovania o zhoršujúcom sa technickom stave objektu - údajne v snahe ušetriť náklady.
Toto konanie Espaillatovcov malo za následok tragédiu, ktorú prokuratúra vyhodnotila ako neúmyselné zabitie a neúmyselné ublíženie na zdraví. Vo svojom stanovisku prokuratúra dodala, že disponuje „stovkami dôkazov“, ktoré potvrdzujú trestnú zodpovednosť obvinených.
Príbuzní obetí tragédie podali v júni proti Espaillatovcom viac než 50 civilných žalôb. Tlak na vyšetrujúce a justičné orgány stúpol aj po obvineniach z preferenčného zaobchádzania s majiteľmi klubu, ktorých rodina vlastní mediálny konglomerát.
Neúmyselné zabitie sa v Dominikánskej republike trestá odňatím slobody od troch mesiacov do dvoch rokov. Neúmyselné ublíženie na zdraví má za následok podobný trest - v závislosti od závažnosti spôsobenej škody.
Dominikánska republika doteraz nemala zákon vyžadujúci bezpečnostné kontroly súkromných budov, čo prezident Luis Abinader prisľúbil zmeniť.
