Dominikánska republika odložila prezidentské i parlamentné voľby

Santo Domingo 14. apríla (TASR) - Pre pandémiu koronavírusu presunuli v Dominikánskej republike termín prezidentských aj parlamentných volieb. Oboje voľby, ktoré sa pôvodne mali konať 27. mája, prebehnú až 5. júla, pričom ak to bude potrebné, ich druhé kolo sa uskutoční 26. júla. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie tamojšej volebnej komisie.



Prezident Dominikánskej republiky Danilo Medina je v úrade už od roku 2012 a v súlade s ústavou sa o ďalšie funkčné obdobie už nemôže uchádzať. O post nového prezidenta tak zabojuje Medinov stranícky kolega z Dominikánskej strany oslobodenia (PLD) Gonzalo Castillo, ktorý bol v rokoch 2012 - 2019 ministrom pre komunikáciu.



Dominikánska republika, ktorá susedí s Haiti a leží na ostrove Hispaniola, dosiaľ zaznamenala 3167 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 a 177 úmrtí. Z choroby COVID-19, ktorú koronavírus vyvoláva, sa tam vyliečilo 152 ľudí.



V Dominikánskej republike sa ešte 15. marca konali komunálne voľby, ktoré mali pôvodne prebehnúť už v polovici februára, no odložili ich pre poruchy elektronických volebných zariadení, čo vyústilo do niekoľkotýždňových pouličných protestov.