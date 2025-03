Dominikánska republika odsúdila video španielskej opozičnej strany PP

Madrid 7. marca (TASR) - Dominikánska republika vo štvrtok kritizovala video španielskej opozičnej Ľudovej strany (PP), ktoré ju nepriamo spája s korupciou. PP sa videom vytvoreným umelou inteligenciou AI pokúšala útočiť na španielsku vládu, no vo štvrtok večer ho vymazala zo sociálnych sietí a ospravedlnila sa zaň. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



PP v stredu na platforme X zverejnila video 'Ostrov korupcie'. Vďaka AI sa v ňom objavujú vládni predstavitelia vrátane premiéra Pedra Sáncheza bez trička ležiaceho na pláži. Bola to paródia na televíznu reality show 'Ostrov pokušenia', ktorá sa natáča v Dominikánskej republike. Na videu bola jej vlajka aj mapa.



Dominikánske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok označilo video za "zlomyseľný a nepochopiteľný útok". "Zneužívanie obrazu krajiny a prekrúcanie jej národných symbolov je neprípustné. A je ešte horšie, keď sa to deje z vnútropolitických pohnútok Španielska," dodalo ministerstvo.



Premiér Sánchez vo štvrtok večer uviedol, že hoci video nevidel, "hlboko sa hanbí" a v mene Španielska sa ospravedlnil. "Ľudia, ktorí ho zverejnili, sa zaň budú musieť zodpovedať," vyhlásil.



Video malo viac ako 400.000 zobrazení, kým ho opozičná PP vymazala. Uviedla, že zámerom nebolo poškodiť Dominikánsku republiku.



Podľa Reuters bude narastať využívanie AI v rámci politických kampaní, pretoeže ide o lacný spôsob, ako vytvoriť fotky a videá na akúkoľvek tému.