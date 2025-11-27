Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

Dominikánska republika poskytne USA prístroje na protidrogové operácie

.
Americký minister obrany Pete Hegseth (vľavo) a prezident Dominikánskej republiky Luis Abinader počas tlačovej konferencie v Národnom paláci v Santo Domingu v Dominikánskej republike, streda, 26. november 2025. Foto: TASR/AP

Dominikánska republika v polovici novembra s USA spolupracovala na spoločnej operácii, v rámci ktorej z lode pri pobreží tejto karibskej krajiny zaistili približne 500 kilogramov kokaínu.

Autor TASR
Santo Domingo 27. novembra (TASR) - Dominikánska republika povolí Spojeným štátom využívať vojenskú základňu a letisko v rámci amerických protidrogových operácií, povedal v stredu prezident Luis Abinader. Tento krok prichádza v čase napätej situácie v Karibiku medzi USA a Venezuelou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Povolili sme Spojeným štátom na obmedzené obdobie využívať obmedzené oblasti na leteckej základni San Isidro a medzinárodnom letisku Las Americas na logistické operácie lietadiel“ vrátane tankovania a prepravy vybavenia a personálu, povedal Abinader v prítomnosti amerického ministra obrany Petea Hegsetha.

Ten v stredu pricestoval do hlavného mesta Santo Domingo, aby rokoval o obchodovaní s drogami v karibskom regióne.

Hegseth potvrdil „dočasné nasadenie amerických vojakov a lietadiel“ a dodal, že Washington berie protidrogovú misiu „smrteľne vážne“.

V boji proti narkoteroristom sme ochotní prejsť do ofenzívy, a to spôsobom, ktorý zmení dynamiku celého regiónu a podľa nášho názoru prinesie našim partnerom bezpečnosť, stabilitu a istotu,“ zdôraznil americký minister.

Musíme čeliť narkoteroristom a ich nelegálnym aktivitám silou a rýchlym konaním. Je to jediný jazyk, ktorému rozumejú,“ dodal.

V uplynulých mesiacoch sa stupňuje napätie medzi americkou vládou prezidenta Donalda Trumpa a venezuelským režimom prezidenta Nicolása Madura. Konflikt súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s americkými útokmi na plavidlá údajne pašujúce drogy, ktoré si doposiaľ vyžiadali desiatky obetí. Posádky takýchto lodí americká administratíva opakovane označila za „narkoteroristov“. Washington však doteraz nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.

Spojené štáty považuje Madura za lídra zločineckej skupiny Cartel de los Soles (Kartel sĺnk) a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.

V pondelok USA označili spomínaný kartel za zahraničnú teroristickú organizáciu. Takéto označenie Washingtonu umožní zasiahnuť objekty spojené s Madurom vo Venezuele.

Dominikánska republika v polovici novembra s USA spolupracovala na spoločnej operácii, v rámci ktorej z lode pri pobreží tejto karibskej krajiny zaistili približne 500 kilogramov kokaínu. Akcia bola súčasťou americkej operácie Southern Spear.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom