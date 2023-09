Dominikánska republika pre spor o vodu uzavrela hranice s Haiti

Santo Domingo 15. septembra (TASR) - Prezident Dominikánskej republiky Luis Abinader vo štvrtok oznámil uzavretie hraníc s Haiti, čím vystupňoval diplomatický spor o prístup k spoločnej rieke. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Vláda Dominikánskej republiky sa od začiatku septembra sťažuje na plány Haiti vybudovať kanál na spoločnej rieke Dajabón a tvrdí, že to porušuje niekoľko hraničných zmlúv medzi oboma krajinami ležiacimi na zdieľanom ostrove Hispaniola.



Od piatkového rána budú "celé hranice Dominikánskej republiky - pozemné, námorné aj vzdušné - uzavreté" na "tak dlho, ako to bude potrebné", povedal Abinader. Výstavbu kanála, ktorého cieľom je zabezpečiť vodu pre haitských poľnohospodárov, označil za "provokáciu, ktorú táto vláda nebude akceptovať".



Haiti odpovedalo tým, že má právo využívať spoločnú rieku v súlade s dohodou z roku 1929. "Haitská republika môže suverénne rozhodovať o využívaní svojich prírodných zdrojov," uviedla haitská vláda vo vyhlásení.



Vláda Dominikánskej republiky v rámci sporu o kanál v pondelok pozastavila udeľovanie víz Haiťanom. Minulý týždeň uzavrela taktiež hraničný priechod Dajabón - jeden z najdôležitejších, kde sa dvakrát týždenne koná cezhraničný trh.



Vzťahy medzi týmito karibskými susedmi sú dlhodobo napäté, čo sa ešte zhoršilo v dôsledku prílevu migrantov z chudobou a násilím sužovaného Haiti do bohatšej Dominikánskej republiky.



Haiti, ktoré patrí k najchudobnejším krajinám sveta, sužuje roky hospodárska a politická kríza, ktorú ešte zhoršuje nárast násilia gangov.



Podľa OSN gangy ovládajú približne 80 percent haitského hlavného mesta Port-au-Prince, pričom násilné trestné činy, ako sú únosy s cieľom získať výkupné, ozbrojené lúpeže a krádeže áut, sú v tejto krajine bežným javom.



To prinútilo už tisíce Haiťanov opustiť svoju vlasť a hľadať si prácu v prosperujúcejšej Dominikánskej republike, ktorá v reakcii na tento vývoj sprísnila svoju imigračnú politiku.



Úrady v Dominikánskej republike budujú 160-kilometrový betónový múr pozdĺž 380-kilometrových hraníc s Haiti, aby zabránili vstupu nelegálnych migrantov.